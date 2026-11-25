กฎหมายล้มละลายฉบับที่ 11 สแกนหนี้ 25 ล้าน ลบ. คืนโอกาสธุรกิจและประชาชน
พ.ร.บ.ล้มละลายฉบับที่ 11 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ 24 พ.ค. 2570 ช่วยพักหนี้อัตโนมัติและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2569 ได้ผ่านการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2570 นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อจัดการวิกฤตหนี้สินที่สะสมมานาน
กฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายเพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินภาคธุรกิจและหนี้ครัวเรือนชั้นบังคับคดีซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 25.88 ล้านล้านบาท โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2569 ยืนยันว่านี่คือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่คืนอำนาจให้ลูกหนี้ได้ฟื้นฟูตัวเองจากโครงสร้างสัญญาเดิมที่ไม่เป็นธรรมAlso readดวงประจำวันที่ 25/11/69 - สยามรัฐ
ที่มาของกฎหมายจากเสียงสะท้อน 100 ปี ป.พ.พ.
การผลักดันกฎหมายนี้เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจปัญหาภายใต้โครงการ "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ในวาระครบรอบ 100 ปี" ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สภาทนายความ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดเวทีรับฟังความเห็นในแนวคิด "ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง" (People-Centered Justice)
ผลการสำรวจจากประชาชนทุกภูมิภาคสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดว่าความทุกข์ของคนตัวเล็กไม่ได้เกิดจากการทำผิดกฎหมาย แต่เกิดจากโครงสร้างสัญญาที่ไม่สมดุลทางอำนาจต่อรองระหว่างคู่สัญญา ปัญหาที่พบได้แก่ การคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่นำเงินที่ชำระไปตัดดอกเบี้ยก่อนทำให้เงินต้นไม่ลดลง กระบวนการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง และชะตากรรมของผู้ค้ำประกันที่เซ็นค้ำด้วยความเกรงใจแต่ต้องรับเคราะห์ถูกฟ้องล้มละลายทันทีเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมและกฎหมายล้มละลายฉบับเก่าถูกมองว่าเปิดช่องให้ฝ่ายทุนได้เปรียบและทำหน้าที่เสมือน "ยาแรง" ที่เน้นการลงโทษผู้ล้มเหลวมากกว่าการเยียวยา คณะกรรมาธิการฯ จึงนำเสียงสะท้อนเหล่านี้มาต่อยอดเพื่อออกแบบกฎหมายที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจทั้งระบบ โดยศึกษาแนวทางจากธนาคารโลก (World Bank) ที่มุ่งลดต้นทุนการฟื้นฟูกิจการและเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สุจริตเริ่มต้นใหม่ รวมถึงแนวทางของ UNCITRAL ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ ตลอดจนมาตรฐานของ FSB เพื่อสร้างความเสถียรให้ระบบการเงิน
3 นวัตกรรมกฎหมายพักหนี้และตัดเงินต้นก่อน
พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2569 ได้บรรจุ "3 นวัตกรรมทางกฎหมาย" ที่ครอบคลุมลูกหนี้ทุกระดับ ได้แก่ หมวด 3/2 สำหรับกิจการขนาดย่อม (SME) หมวด 3/3 สำหรับการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดสำหรับผู้ที่มีข้อตกลงล่วงหน้ากับเจ้าหนี้ และหมวด 3/4 สำหรับบุคคลธรรมดาและหนี้ครัวเรือน โดยนวัตกรรมแรกคือ "สภาวะพักการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ (Automatic Stay)" ตามมาตรา 90/101 มาตรา 90/157 และมาตรา 90/12 ซึ่งเริ่มคุ้มครองทันทีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้เพื่อพิจารณา
มาตรการพักหนี้ดังกล่าวจะหยุดการฟ้องร้อง ห้ามยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน และห้ามตัดสาธารณูปโภคชั่วคราวสำหรับลูกหนี้ ส่วนในกรณีของหมวด 3/3 แบบเร่งรัดตามมาตรา 90/143 การพักหนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบแผนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ซึ่งช่วยลดภาระความกดดันทางกฎหมายต่อลูกหนี้ในช่วงกระบวนการฟื้นฟู
นวัตกรรมที่ 2 คือการ "คืนอำนาจให้ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนและบริหารแผนเอง" ตามมาตรา 90/103 มาตรา 90/106 มาตรา 90/157 และมาตรา 90/158 ซึ่งตัดวงจรการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญราคาแพง เปิดโอกาสให้ลูกหนี้สุจริตใช้เวลา 3 เดือนในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูภายใต้ความคุ้มครองของสภาวะพักหนี้ โดยระยะเวลาของแผนฟื้นฟูมีกำหนดไม่เกิน 5 ปี แต่สามารถกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้มากกว่า 5 ปีหากจำเป็น
นวัตกรรมสุดท้ายคือการเปลี่ยนกติกาการตัดชำระหนี้ตามมาตรา 90/106 (3)(ข) และมาตรา 90/158 (3) โดยบังคับให้แผนฟื้นฟูต้องจัดลำดับการชำระหนี้ใหม่จากเดิมที่มักนำเงินไปตัดเบี้ยปรับและดอกเบี้ยก่อน ให้เป็นลำดับ "ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าฤชาธรรมเนียม/เงินเพิ่ม" ตามลำดับ เพื่อให้เงินทุกบาทที่ลูกหนี้ชำระเข้าไปลดเงินต้นโดยตรง ส่งผลให้ลูกหนี้สามารถปลดหนี้ได้อย่างแท้จริงแทนที่จะติดกับดักดอกเบี้ยขาขึ้น
แนวทางปฏิบัติสำหรับลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้อง
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้ส่งสารถึง 4 เสาหลักในระบบนิเวศการแก้หนี้ให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้เบี้ยวหนี้ แต่สร้างขึ้นเพื่อ "ให้โอกาสผู้สุจริตได้เริ่มต้นชีวิตใหม่" ดังนั้นลูกหนี้ทั้ง SME และประชาชนผู้มีหนี้ครัวเรือนจึงจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลและรักษาวินัยตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
สำหรับลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีหนี้ระหว่าง 1 ล้านบาท ถึงน้อยกว่า 50 ล้านบาท นั้น ไม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ แต่ควรเตรียมเอกสารทางการเงินและแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อศาลและเจ้าหนี้ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
การบังคับใช้กฎหมายใหม่จะเริ่มมีผลเต็มรูปแบบเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือในวันที่ 24 พฤษภาคม 2570 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศาลยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและสังคม (สสว.) จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อให้การปฏิรูปครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
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