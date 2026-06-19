Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2569

Law News

กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2569
กฎกระทรวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคืนเงิน
📆6/19/2026 2:31 AM
📰thaipost
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอันเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็ว โดยมีข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น เลขที่บัญชี เส้นทางการเงิน รายการเดินบัญชี (Statement) ข้อมูลผู้เสียหายและเจ้าของบัญชี จำนวนความเสียหาย หลักฐานการร้องทุกข์หรือหมายเลขการรับข้อร้องเรียน

ปัจจุบันภัยหลอกลวงออนไลน์สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อมีการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว ผู้เสียหาย จำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอรับเงินคืน ต้องใช้เวลานานและส่งผลให้มีเงินค้างอยู่ในบัญชีที่ถูกระงับเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตราพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.

ศ. 2568 เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายได้โดยตรงหากพบหลักฐานความเชื่อมโยงที่ชัดเจน อันจะช่วยให้กระบวนการคืนเงินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต่อมาจึงมีการออก ‘กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.

ศ. 2569’ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 12 สิงหาคม 256

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

กฎกระทรวง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี คืนเงิน ผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง.

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 พลังวิจัยสร้างเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนวช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 พลังวิจัยสร้างเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด Research Synergy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายกว่า 200 หน่วยงาน นิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน และการประชุมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ มุ่งหวังเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศบนฐานความรู้และนวัตกรรม
Read more »

เปิดนโบาย 'ประกันสังคมก้าวหน้า' ล่า 14 เสียง ชิงอำนาจปฏิรูปกองทุน 3 ล้านล้านบาทเปิดนโบาย 'ประกันสังคมก้าวหน้า' ล่า 14 เสียง ชิงอำนาจปฏิรูปกองทุน 3 ล้านล้านบาททีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดยุทธศาสตร์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ชี้ 7 เสียงไม่พอเปลี่ยนระบบ เดินหน้าล่า 14 ที่นั่ง หวังปฏิรูปกองทุนกว่า 3 ล้านล้านบาททั้งโครงสร้าง การลงทุน สิทธิประโยชน์
Read more »

แจงเพิกถอนพื้นที่ทับลาน 1.55 แสนไร่ มีมาก่อนประกาศอุทยาน ส่วนพื้นที่นอกโครงการรัฐเดิมยังเป็นอุทยานแห่งชาติต่อแจงเพิกถอนพื้นที่ทับลาน 1.55 แสนไร่ มีมาก่อนประกาศอุทยาน ส่วนพื้นที่นอกโครงการรัฐเดิมยังเป็นอุทยานแห่งชาติต่อกรมอุทยานฯ แถลงผลประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 1/2569 ชี้แจงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติ ครม. เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่
Read more »

การ์ทเนอร์ชี้ 4 ภัยคุกคาม AI ที่ทีม Cyber ต้องปรับแผนทันทีการ์ทเนอร์ชี้ 4 ภัยคุกคาม AI ที่ทีม Cyber ต้องปรับแผนทันทีภัยคุกคามไซเบอร์ยุค AI 4 รูปแบบ Deepfake, Prompt Injection, AI App และ Supply Chain ที่การ์ทเนอร์เตือน CISO ต้องรับมือด่วนปี 2569
Read more »

เตรียมปักหมุด “เทศกาลสร้างสรรค์” ทั่วไทย ปลุกเศรษฐกิจด้วยพลังครีเอทีฟตลอดครึ่งปีหลัง 2569เตรียมปักหมุด “เทศกาลสร้างสรรค์” ทั่วไทย ปลุกเศรษฐกิจด้วยพลังครีเอทีฟตลอดครึ่งปีหลัง 2569เตรียมปักหมุด “เทศกาลสร้างสรรค์” ทั่วไทย ปลุกเศรษฐกิจด้วยพลังครีเอทีฟตลอดครึ่งปีหลัง 2569
Read more »

ตลท.เปิดโผรายชื่อหุ้นเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง 69 จับตาเม็ดเงินกองทุนไหลเข้าตลท.เปิดโผรายชื่อหุ้นเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง 69 จับตาเม็ดเงินกองทุนไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับรายชื่อหุ้นคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง 2569 ดัน BCP, MRDIYT, TFG และ THAI เข้า SET50 ขณะที่ THAI และ MRDIYT ติดโผหลายดัชนีสำคัญ...
Read more »



Render Time: 2026-06-19 05:32:31