กชเบล-เอ็มม่า ประทับใจแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรม Ulayaw Special Screening สุดอบอุ่น

กชเบล ศรัณย์รัชต์ และ เอ็มม่า แมรี ทิกเลา มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 จัดกิจกรรมพิเศษฉายหนังสั้น Ulayaw ร่วมกับแฟนคลับที่ฟิลิปปินส์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ
ความสัมพันธ์อันอบอุ่นและน่ารักของ กชเบล ศรัณย์รัชต์ และ เอ็มม่า แมรี ทิกเลา มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 กลายเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับอย่างมาก ทั้งคู่มักถูกแซวว่าเป็นคู่แฝดเนื่องจากความสนิทสนมและเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี ความผูกพันนี้ได้นำไปสู่การร่วมงานกันในหนังสั้นเรื่อง “ Ulayaw ” ซึ่งถ่ายทำขึ้นที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยถือเป็นผลงานการแสดงภาษาอังกฤษเรื่องแรกของ กชเบล อีกด้วย หนังสั้นเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และเมื่อวันที่ 20-21 เมษายนที่ผ่านมา ทั้ง เอ็มม่า และ กชเบล ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ Ulayaw Special Screening” เพื่อฉายหนังสั้นร่วมกับแฟนคลับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม แฟนมีต ที่อบอุ่นและเป็นกันเองในสองเมืองใหญ่ของ ฟิลิปปินส์ ได้แก่ มะนิลา และเซบู กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม แฟนคลับชาว ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ กชเบล อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มอบของขวัญมากมายให้แก่เขา สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง กชเบล ได้โพสต์ภาพบรรยากาศความสุขและความประทับใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนคลับชาว ฟิลิปปินส์ และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ Ulayaw ” ประสบความสำเร็จ เขาได้กล่าวถึงความรู้สึกเหมือนได้พบกับบ้านหลังที่สอง ความสวยงามของ ฟิลิปปินส์ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ วัฒนธรรม หรืออาหารเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ผู้คนที่มีน้ำใจและเป็นมิตร นอกจากนี้ กชเบล ยังรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาตากาล็อกเล็กน้อยจากแฟนคลับ ซึ่งเขาเปรียบเสมือนครูผู้สอน ความสำเร็จของ “ Ulayaw Special Screening” ไม่เพียงแต่เป็นการโปรโมทหนังสั้นเรื่อง “ Ulayaw ” เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กชเบล เอ็มม่า และแฟนคลับชาว ฟิลิปปินส์ อีกด้วย กชเบล ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ รวมถึงผู้สนับสนุนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นไปได้ การเดินทางไป ฟิลิปปินส์ ครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ กชเบล อย่างมาก เขาหวังว่าจะได้กลับมาเยือน ฟิลิปปินส์ อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ และยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแฟนคลับชาว ฟิลิปปินส์ ต่อไป ความอบอุ่นและความประทับใจที่ได้รับจากการต้อนรับของแฟนคลับจะอยู่ในใจของ กชเบล ตลอดไป และเป็นพลังสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไ.
ความสัมพันธ์อันอบอุ่นและน่ารักของ กชเบล ศรัณย์รัชต์ และ เอ็มม่า แมรี ทิกเลา มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 กลายเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับอย่างมาก ทั้งคู่มักถูกแซวว่าเป็นคู่แฝดเนื่องจากความสนิทสนมและเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี ความผูกพันนี้ได้นำไปสู่การร่วมงานกันในหนังสั้นเรื่อง “Ulayaw” ซึ่งถ่ายทำขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยถือเป็นผลงานการแสดงภาษาอังกฤษเรื่องแรกของกชเบลอีกด้วย หนังสั้นเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และเมื่อวันที่ 20-21 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งเอ็มม่าและกชเบลได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Ulayaw Special Screening” เพื่อฉายหนังสั้นร่วมกับแฟนคลับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแฟนมีตที่อบอุ่นและเป็นกันเองในสองเมืองใหญ่ของฟิลิปปินส์ ได้แก่ มะนิลา และเซบู กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับกชเบลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มอบของขวัญมากมายให้แก่เขา สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง กชเบลได้โพสต์ภาพบรรยากาศความสุขและความประทับใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Ulayaw” ประสบความสำเร็จ เขาได้กล่าวถึงความรู้สึกเหมือนได้พบกับบ้านหลังที่สอง ความสวยงามของฟิลิปปินส์ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ วัฒนธรรม หรืออาหารเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ผู้คนที่มีน้ำใจและเป็นมิตร นอกจากนี้ กชเบลยังรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาตากาล็อกเล็กน้อยจากแฟนคลับ ซึ่งเขาเปรียบเสมือนครูผู้สอน ความสำเร็จของ “Ulayaw Special Screening” ไม่เพียงแต่เป็นการโปรโมทหนังสั้นเรื่อง “Ulayaw” เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กชเบล เอ็มม่า และแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย กชเบลได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ รวมถึงผู้สนับสนุนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นไปได้ การเดินทางไปฟิลิปปินส์ครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับกชเบลอย่างมาก เขาหวังว่าจะได้กลับมาเยือนฟิลิปปินส์อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ และยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ต่อไป ความอบอุ่นและความประทับใจที่ได้รับจากการต้อนรับของแฟนคลับจะอยู่ในใจของกชเบลตลอดไป และเป็นพลังสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไ
United States Latest News, United States Headlines
