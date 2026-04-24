กคช. อนุมัติสินเชื่อกว่า 2.5 พันล้านบาท ช่วยประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยกว่า 3,900 ราย

การเคหะแห่งชาติประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ช่วยให้ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ
การเคหะแห่งชาติ (กคช. ) ประกาศความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัย สำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 และคาดว่าจะดำเนินไปจนถึงปี 2569 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้าน ที่อยู่อาศัย อย่างแท้จริง กคช.
ได้อนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสิ้นกว่า 2,511 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้มีประชาชนจำนวน 3,937 รายสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้สำเร็จ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกกลุ่ม (Housing for All) และสร้างความมั่นคงทางสังคมในระยะยาวอีกด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น กคช.
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไปเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับประชาชนทั่วไปที่ร้อยละ 1.5 ในช่วงปีที่ 1–4 และร้อยละ 2.4 ในช่วงปีที่ 5–40 และอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ร้อยละ 1.5 ในช่วงปีที่ 1–5 และร้อยละ 2.25 ในช่วงปีที่ 6–40 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของ กคช.
ต่อความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละกลุ่ม จากการทำสัญญาเช่าซื้อรวมทั้งหมด 3,937 ราย พบว่ามีประชาชนทั่วไปจำนวน 3,438 ราย และกลุ่มเปราะบางจำนวน 499 ราย ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 449 ราย ผู้พิการ 38 ราย ผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพ 2 ราย และบุตรที่ต้องการอยู่อาศัยใกล้ครอบครัว 10 ราย วงเงินรวมที่อนุมัติสำหรับโครงการนี้คือ 2,511.002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของกรอบวงเงินงบประมาณ 2,960.517 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงอย่างเป็นธรรมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2569 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2569) มีผู้เข้าถึงสินเชื่อแล้ว 319 ราย คิดเป็นวงเงิน 191.915 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานยังคงขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างต่อเนื่อง การเคหะแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถมีบ้านในราคาที่เหมาะสม ลดข้อจำกัดด้านการเงิน และสร้างความมั่นคงในชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” โครงการนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยื
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'พ.ต.อ.กวินศักดิ์' ยันไม่เกี่ยวเงิน 2.5 ล้าน ไม่เคยได้รับผลประโยชน์'พ.ต.อ.กวินศักดิ์' ยืนยันไม่มีส่วนร่วมขบวนการกรรโชกทรัพย์ และไม่เคยพูดคุยกับ 'อัจฉริยะ' ด้าน 'อัจฉริยะ' ย้ำไม่กังวล เนื่องจากไม่ได้กระทำผิด ปัดให้สัมภาษณ์เพราะเป็นคำสั่งศาล วันนี้ (22 เม.ย.2569) ภายหลังศาลอาญาให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีร่วมกับนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ในฐานความผิดกรรโชกทรัพย์ผู้เสียหาย พ.ต.อ.
Read more »
รัสเซียเตรียมออกกฎหมายคริปโต: วงเงินลงทุนรายย่อย 3,900 ดอลลาร์, Bitcoin-Ethereum อาจได้รับอนุญาตร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลของรัสเซียกำหนดวงเงินลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย, ให้การรับรองการขุดเหมือง, และอาจอนุญาตให้ใช้ Bitcoin, Ethereum, Solana, และ TRON ในการซื้อขายภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมเสริมกำลังทีมวิศวกรดูแลโครงข่ายภาคเหนืออย่างเต็มกำลัง เพื่อรับมือวิกฤตไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงทรู คอร์ปอเรชั่น ระดมทีมเสริมแกร่งโครงข่ายภาคเหนือทั้งมือถือ-เน็ตบ้าน รับมือวิกฤตไฟป่า-PM2.5 ย้ำสื่อสารต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
Read more »
อากาศดีทั่วกรุง! 26 เขตคุณภาพอากาศดีเยี่ยม PM 2.5 ต่ำกว่ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 24 เมษายน 2569 พบคุณภาพอากาศดีเยี่ยมใน 26 เขต ค่าเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัดไม่เกินมาตรฐาน ประชาชนเตรียมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เลย
Read more »
นิสสัน สานต่อการสนับสนุนภารกิจเหยี่ยวไฟ สู้ภัยไฟป่าและ PM 2.5 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5นิสสัน เดินหน้าสนับสนุนภารกิจป้องกันและดับไฟป่า ลดฝุ่น PM2.5 ของหน่วยเหยี่ยวไฟ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Read more »
NASA เผยภาพดาวเทียม: ภาคเหนือถูกควันพิษครอบคลุมNASA เผยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นกลุ่มควันพิษหนาทึบปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและท่องเที่ยวอย่างรุนแรง พบว่า 70% ของ PM 2.5 มาจากการเผาชีวมวล
Read more »