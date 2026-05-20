กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยอาจรุนแรงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้

📆5/20/2026 1:27 AM
📰Thairath_News
จากประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยในเรื่องเศรษฐกิจไทยอาจรุนแรงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยคำนวณอยู่ที่อัตราการเติบโตที่ขยายตัวในช่วง 1.2-1.6% ในปีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะที่อาจจะมากขึ้นในระยะหลัง

นายพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส. อ. ท. ) เปิดเผยในประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.

) ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 3 และยังไม่เห็นฉากจบในเร็วๆ นี้ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี เป็นแรงกดดันให้ราคาพลังงานตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงตามสถาบันที่ประชุมกกร.

จึงประเมินว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในปีนี้ จะขยายตัวในช่วง 1.2-1.6% การส่งออกคาดว่าจะติดลบ 1.5% ถึงติดลบ 0.5% เงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 2-3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนคาดการณ์อยู่ที่ 0.2-0-7% ดังนั้นภาคเอกชนจำเป็นต้องติดตามผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จะมีผลต่อราคาวัตถุดิบ และปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นปัญหาระลอกใหม

กกร.หั่น GDP ไทยปี 69 ลงเหลือ 1.2–1.6% ผลกระทบจากพลังงานแพงกกร.หั่น GDP ไทยปี 69 ลงเหลือ 1.2–1.6% ผลกระทบจากพลังงานแพงที่ประชุม กกร. ปรับเป้าจีดีพีไทยเหลือ 1.2-1.6% ส่วนเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น 2.0-3.0% เหตุจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ กระทบต่อต้นทุนพลังงานดีดตัว
กกร. ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 69 เหลือ 1.2-1.6%กกร. ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 69 เหลือ 1.2-1.6%กกร. ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2569 ลงเหลือ 1.2-1.6% จากเดิม 1.6-2% เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
กกร.ชี้สัญญาณ Stagflation คาดน้ำมันปรับราคาลงไตรมาส 3กกร.ชี้สัญญาณ Stagflation คาดน้ำมันปรับราคาลงไตรมาส 3กกร.ชี้ความเสี่ยง “Stagflation” เริ่มชัด หลังต้นทุนพลังงานพุ่ง ฉุดกำลังซื้อ-การผลิต-ท่องเที่ยว พร้อมลดเป้า GDP เหลือ 1.2-1.6% จากเดิม 1.6-2.0% ขณะที่เงินเฟ้อเร่งขึ้นแตะ 2-3% จากผลกระทบราคาน้ำมัน พร้อมประเมินราคาน้ำมันร่วมกับ ปตท.คาดราคาปรับลงไตรมาส 3
กกร.หั่นแรง “จีดีพี” ปีนี้ เหลือ 1.2-1.6% น้ำมันแพงค่าครองชีพพุ่งกกร.หั่นแรง “จีดีพี” ปีนี้ เหลือ 1.2-1.6% น้ำมันแพงค่าครองชีพพุ่งกกร.หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 1.2-1.6% จากพิษน้ำมันพุ่ง-สงครามกดดัน เสี่ยง Stagflation ซ้ำเติมค่าครองชีพ ขณะนักวิเคราะห์มองเศรษฐกิจยังโตต่ำ ตลาดหุ้นผันผวนตามปัจจัยโลก
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกชะลอตัวต่ำกว่า 2% เสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Stagflation จากวิกฤตตะวันออกกลางเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกชะลอตัวต่ำกว่า 2% เสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Stagflation จากวิกฤตตะวันออกกลางเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายไตรมาสแรกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาพลังงานและวัตถุดิบบางประเภทพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งเพิ่มขึ้น กกร. คาดการณ์ GDP ปี 2569 ขยายตัว 1.2-1.6% และมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Stagflation หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
กกร. หั่นจีดีพีไทยปี 69 เหลือโต 1.2-1.6% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อกกร. หั่นจีดีพีไทยปี 69 เหลือโต 1.2-1.6% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อกกร. หั่นจีดีพีไทยปี 69 เหลือโต 1.2-1.6% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อ หนุนรัฐบาลตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต
