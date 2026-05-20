กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยอาจรุนแรงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้

จากประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยในเรื่องเศรษฐกิจไทยอาจรุนแรงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยคำนวณอยู่ที่อัตราการเติบโตที่ขยายตัวในช่วง 1.2-1.6% ในปีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะที่อาจจะมากขึ้นในระยะหลัง
นายพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส. อ. ท. ) เปิดเผยในประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
) ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 3 และยังไม่เห็นฉากจบในเร็วๆ นี้ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี เป็นแรงกดดันให้ราคาพลังงานตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงตามสถาบันที่ประชุมกกร.
จึงประเมินว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในปีนี้ จะขยายตัวในช่วง 1.2-1.6% การส่งออกคาดว่าจะติดลบ 1.5% ถึงติดลบ 0.5% เงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 2-3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนคาดการณ์อยู่ที่ 0.2-0-7% ดังนั้นภาคเอกชนจำเป็นต้องติดตามผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จะมีผลต่อราคาวัตถุดิบ และปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นปัญหาระลอกใหม
