กกพ.เปิดรับฟังทุกภาคส่วน ปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านแบบก้าวหน้า

กกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย โดยมีนโยบายหลักคือให้การใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรกมีอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่เกิน 200 หน่วย จะถูกคิดค่าไฟในลักษณะอัตราก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน มีข้อเสนอ 4 กรณีศึกษาที่นำมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งทุกกรณียึดหลัก 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท แต่จะแตกต่างกันในอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟในปริมาณสูง
กกพ. เปิดรับฟังทุกภาคส่วน ปม ปรับโครงสร้าง ค่าไฟบ้านแบบก้าวหน้า ตามมติ กพช. ชู 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย กกพ.
เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย โดยมีนโยบายหลักคือให้การใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรกมีอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่เกิน 200 หน่วย จะถูกคิดค่าไฟในลักษณะอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ซึ่งหมายความว่ายิ่งใช้ไฟฟ้ามาก อัตราค่าไฟต่อหน่วยก็จะยิ่งสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน มีข้อเสนอ 4 กรณีศึกษาที่นำมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งทุกกรณียึดหลัก 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท แต่จะแตกต่างกันในอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟในปริมาณสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.
) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.
) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก มีอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย และกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่า 200 หน่วยขึ้นไป ในลักษณะอัตราก้าวหน้า เพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพดร. พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ.
ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. ) เปิดเผยว่า ภายหลังมติ กพช. สำนักงาน กกพ. ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.
) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. ) จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า ภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐ และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.
ศ. 2550การพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 65–70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้การกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้รับใบอนุญาต ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้เสนออัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้ กกพ.
พิจารณา พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับข้อเสนอที่นำมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา จำนวน 4 กรณี โดยทุกกรณียังคงหลักการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ตามมติ กพช.
ผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนด และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภา
