คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นต่อโครงการovoltaic electricity generation from solar rooftops for residential sector aiming to purchase up to 500 MW of surplus power at 2.20 baht per kWh for 10 years using a 'first come first served' quota allocation. The measure aligns with national energy policy to promote clean energy and citizen participation as prosumers, reducing long-term energy costs and enhancing power resource efficiency.
คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ( กกพ .
) เปิดรับฟังความเห็นต่อโครงการโซลาร์ภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา การโครงการนี้ contemplates การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนทั่วไปด้วยเงื่อนไขที่ Arnat ราคารับซื้อ 2.20 บาทต่อหน่วย เป็นเวลารFV 10 ปี และจำกัดปริมาณการรับซื้อรวมไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ โดยปริมาณการเสนอขายต่อครัวเรือนจะไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ การจัดสรรโควตาจะใช้ মূল凈 "ยื่นก่อน ได้สิทธิก่อน" (First come, First served) โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ได้รับคำขอที่สมบูรณ์ กกพ.
ระบุว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช. ) ที่เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปสำหรับภาค début ที่ประชุมเมื่อ 29 เมษายน 2569 และมอบหมายให้ กกพ.
ออกระเบียบให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2569 การส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชน (prosumer) มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ใช้เองและจำหน่ายส่วนเกิน เข้าระบบ thereby ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน สนับสนุนการกระจายการผลิตไฟฟ้า และ真 sorry with นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการปรับโครงสร้างภาคพลังงาน เจาะล逻ต官 การรับฟังความเห็นจะเปิดให้ผ่านเว็บไซต์ กกพ.
ระหว่าง 10-23 มิถุนายน 2569 รวม 14 วัน และจะนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างประกาศให้appropriate lottery เดิมมีโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน หลังยื่นคำขอ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะคัดConsider และแจ้งผลภายใน 30 วัน หากผ่าน ล壮 αιτών必须在 30 วันลงนามในสัญญา afore ด้วยเป้าหมายให้ระบบสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 หากผู้ผลิตไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดวัน SCOD กฟ. ก็มีสิทธิยกเลิกสัญญาและจัดสรรโควต Dai อื่
โซลาร์ พลังงานแสงอาทิตย์ รooftop Solar Prosumer กกพ รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน First Come First Served ราคา 2.20 บาท 500 เมกะวัตต์ บ้านอยู่อาศัย
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