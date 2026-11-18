กกพ.เปิดรับฟังความเห็นค่าไฟม.ค.-เม.ย.70 กรณีที่ 1 เพิ่มสูงสุด 1.15 บาท
สำนักงาน กกพ. เปิดรับฟังความเห็นค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย. 2570 ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย. นี้ โดยกรณีแรกค่าไฟเฉลี่ยอาจสูงถึง 5.02 บาทต่อหน่วย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. มีกำหนดเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2570 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 นี้
การพิจารณาอัตราค่าไฟงวดใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยสำนักงาน กกพ. ได้เตรียมเสนอทางเลือกในการคำนวณ 2 กรณี เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสามารถในการจ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอย่างรอบด้านAlso read'วราวุธ'โต้ฝ่ายค้าน ไทยไม่ใช่ทางผ่านแร่กลุ่มทุน ยันเร่งสกัด
รายละเอียดสองกรณีการคำนวณค่าไฟ
กรณีที่ 1 เป็นการคำนวณตามสูตรปกติ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยพุ่งสูงขึ้นสูงสุดถึง 5.02 บาทต่อหน่วย โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.15 หรือ 1.16 บาทจากค่าไฟเฉลี่ยในงวดปัจจุบันที่ 3.86 บาทต่อหน่วย
การคำนวณในกรณีที่ 1 นี้ แบ่งค่าเอฟทีออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนต่างของต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจากค่าฐานซึ่งอยู่ที่ 78.64 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนที่เรียกเก็บเพื่อคืนต้นทุนคงค้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. อีก 53.84 สตางค์ต่อหน่วย
ยอดหนี้คงค้างของ กฟผ. ที่นำมาคำนวณในงวดนี้มีมูลค่ารวม 36,433 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวเลขค่าเอฟทีที่พุ่งสูงอย่างมีนัยสำคัญในกรณีนี้
ข้อเสนอแยกอัตราค่าเอฟทีตามประเภทผู้ใช้
กรณีที่ 2 เป็นข้อเสนอจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่ต้องการแยกเก็บค่าเอฟทีตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กลุ่มเปราะบาง โดยมี 2 อัตราหลัก
กลุ่มแรกได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จะมีค่าเอฟทีลดลงเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานเฉลี่ยทั่วประเทศหลังหักค่าไฟฟ้าสาธารณะจะอยู่ที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วย
ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำกว่าค่าไฟเฉลี่ยในงวดปัจจุบันเพียงราว 1 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดูแลค่าใช้จ่ายพื้นฐานของประชาชนและภาคเกษตรกรรมในช่วงสภาวะราคาพลังงานโลกผันผวน
ผลกระทบต่อกิจการขนาดกลางและใหญ่
ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง จะมีค่าเอฟทีอยู่ที่ 103.34 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฐานเฉลี่ยจะทำให้มีค่าไฟฟ้าประมาณ 4.73 บาทต่อหน่วย
ระดับค่าไฟ 4.73 บาทต่อหน่วยนี้ ถือว่าสูงกว่าค่าไฟเฉลี่ยในงวดปัจจุบันราว 87 สตางค์ต่อหน่วย และถือเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ที่ต้องแบกรับ
การคำนวณยอดเงินในบิลไฟฟ้าของกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้และปริมาณการใช้ไฟจริง โดยมีพื้นฐานจากค่าไฟฐานเฉลี่ยทั่วประเทศตามที่สำนักงาน กกพ. กำหนด
มาตรการรองรับและเหตุผลทางนโยบาย
ข้อเสนอแยกค่าเอฟทีดังกล่าวอ้างอิงตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เพื่อจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภทแรก
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติโลกที่ผันผวนในระยะสั้น โดยกำหนดปริมาณก๊าซให้สอดคล้องกับเป้าหมายดูแลภาระค่าไฟให้อยู่ในระดับเดิมพร้อมทั้งคำนึงถึงความสมดุลและความสามารถทางการแข่งขัน
พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กกพ. ยังไม่สามารถนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจากการไฟฟ้า หรือ Claw Back มาช่วยลดค่าไฟในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2570 ได้
เหตุผลคือเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินในงวดก่อนหน้าได้นำไปช่วยลดค่าไฟจนครบแล้ว ส่วนเงินในรอบใหม่ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง จึงไม่สามารถนำมาใช้ลดภาระค่าใช้จ่ายในงวดนี้ได้ทันที
มติกระทรวงพลังงานและทิศทางพลังงานสะอาด
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งมี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือความผันผวนพลังงานโลก 3 มาตรการ
มาตรการแรกเน้นการให้บ้านอยู่อาศัย เกสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก หรือ SMEs และเกษตรกรสูบน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับสิทธิใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นลำดับแรก พร้อมกำหนดแนวทางคำนวณค่าเอฟทีเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระจากปัจจุบัน
มาตรการที่สองมุ่งเน้นการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Spot LNG ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงกว่า 5 บาทต่อหน่วย
มาตรการสุดท้ายคือการเห็นชอบแนวทาง Independent Power Supply หรือ IPS เปิดทางให้ภาคเอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เองหรือซื้อขายระหว่างกันได้ในหลากหลายรูปแบบ
มาตรการทั้งสามข้อมีเป้าหมายเพื่อบริหารทรัพยากรพลังงานในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมทางเลือกพลังงานสะอาด และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
ขั้นตอนต่อไปและการเปิดเผยข้อมูล
หลังจากเปิดรับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 แล้ว สำนักงาน กกพ. จะนำผลความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าที่จะใช้จริง
ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ เพื่อให้ค่าเอฟทีของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทสะท้อนต้นทุนก๊าซที่ได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้องตามมติ กพช.
การดำเนินงานครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม ในยุคที่สภาวะพลังงานโลกมีความไม่แน่นอนสูงและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการใช้ชีวิตประจำวัน
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