กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งหลังศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ฟ้องได้
กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยอำนาจของศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง หลังจากประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่าประชาชนสามารถฟ้อง กกต.ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน ป.ป.ช. ก่อน
ประธานศาลอุทธรณ์ ได้มีคำวินิจฉัยชี้แจงประเด็นสำคัญว่า ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกพรากอธิปไตยสามารถฟ้องร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต่อ ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการของ ศาล ป.ป.ช. อีกต่อไป ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวสร้างผลกระทบเชิงกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะขององค์กรกำกับดูแลการเลือกตั้ง
ทันทีที่ทราบผลคำวินิจฉัยนี้ กกต. ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจและสถานะของตนเองไว้ โดยได้ยื่นคำร้องขอคำวินิจฉัยไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งในเรื่องนี้Also readคำทำนายดวงชะตาประจำฉบับวิเคราะห์อิทธิพลดาวเคราะห์ต่อชีวิตและ财运
เหตุผลเชิงโครงสร้างขององค์กรอิสระและเครือข่าย สว.
ประเด็นที่น่าสนใจคือการตั้งคำถามถึงเหตุจูงใจที่ กกต. เลือกที่จะร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ในทางหลักการแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปก้าวก่ายหรือตรวจสอบอำนาจของศาลฎีกาได้โดยตรง การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจดังกล่าวสามารถอนุมานได้จากการย้อนกลับไปที่ที่มาขององค์กรทั้งสองแห่งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ กกต. และองค์กรอิสระอื่นๆ ล้วนเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. โดยเฉพาะ สว. ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีเส้นใยเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหลักหลายพรรค
กรณีคดีฮั้วการเลือก สว. ก็มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่ กกต. จะคาดหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจแต่งตั้งจะเข้ามามีบทบาทหรือกดดันให้ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ไปตามคำร้องของตน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีแหล่งรวมศูนย์อำนาจที่มาจากโครงสร้างเดียวกัน
กลยุทธ์การชะลอเวลาในกระบวนการยุติธรรม
นอกจากปัจจัยด้านเครือข่ายอำนาจแล้ว กกต. อาจไม่ได้คาดหวังอย่างเต็มร้อยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา แต่การยื่นคำร้องดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์แฝงเร้นเพื่อสร้างกลไกการชะลอเวลา
เป้าหมายของการชะลอเวลานี้คือเพื่อมิให้ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งสามารถเริ่มพิจารณาคดีที่มีผู้ร้องเรียนเข้าไป ทั้งในประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา และคดีความเกี่ยวพันกับการฮั้วเลือก สว.
การดำเนินการในลักษณะนี้เปรียบเสมือนการซื้อเวลาให้ฝ่ายการเมืองไม่ต้องตั้งตัวหรือหาทางออกสำหรับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด ถือเป็นกลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อลดแรงกดดันจากการถูกฟ้องร้องในคดีอาญาหรือคดีเลือกตั้ง
ภาพรวมผลกระทบและความเคลื่อนไหวต่อไป
การดิ้นรนหาทางออกของ กกต. ในลักษณะนี้เปรียบเสมือนการเห็นกองฟางลอยน้ำมาก็กวักคว้าไว้ ถือว่าเป็นความพยายาม desesperado ในการประคองสถานะองค์กร แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ช่วยให้ความเสียหายจากคดีที่เกิดขึ้นหายไป
การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดในการหลีกเลี่ยงกระบวนการพิจารณาความผิดหรือความรับผิดทางกฎหมายภายใต้ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจตุลาการสูงสุดในเรื่องการเลือกตั้ง
สังคมและการเฝ้าติดตามสถานการณ์จะมุ่งเน้นไปที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมทางการเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่
การตัดสินใจของ กกต. ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว แต่ยัง затраไปถึงความชอบธรรมและเครือข่ายอำนาจทางการเมืองที่ซ้อนเร้นอยู่ในระบบองค์กรอิสระของไทย
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