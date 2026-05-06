กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแล้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็น 50 เขต และเมืองพัทยาเป็น 4 เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภา 1 คน (กรุงเทพมหานคร) และ 6 คน (เมืองพัทยา) ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ( กกต. ) ได้ประกาศแบ่ง เขตเลือกตั้ง สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร แล้ว โดยมีจำนวนทั้งหมด 50 เขตเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละเขตจะมีสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร 1 คน ตามที่ระบุไว้ในประกาศที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 การแบ่งเขตดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.
ศ. 2562 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว โดยมีรายละเอียดการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้แก่ เขตพระนคร, ดุสิต, หนองจอก, บางรัก, บางเขน, บางกะปิ, ปทุมวัน, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พระโขนง, มีนบุรี, ลาดกระบัง, ยานนาวา, สัมพันธวงศ์, พญาไท, ธนบุรี, บางกอกใหญ่, ห้วยขวาง, คลองสาน, ตลิ่งชัน, บางกอกน้อย, บางขุนเทียน, ภาษีเจริญ, หนองแขม, ราษฎร์บูรณะ, บางพลัด, ดินแดง, บึงกุ่ม, สาทร, บางซื่อ, จตุจักร, บางคอแหลม, ประเวศ, คลองเตย, สวนหลวง, จอมทอง, ดอนเมือง, ราชเทวี, ลาดพร้าว, วัฒนา, บางแค, หลักสี่, สายไหม, คันนายาว, สะพานสูง, วังทองหลาง, คลองสามวา, บางนา, ทวีวัฒนา, ทุ่งครุ และบางบอน นอกจากนี้ กกต.
ยังได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา 6 คน การแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และประชากร เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ
