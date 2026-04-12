กกต. นัดผู้เชี่ยวชาญแจงศาลรัฐธรรมนูญ ปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

กกต. เตรียมข้อมูลสู้คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของการพิมพ์รหัสดังกล่าว และสอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
กกต. นัด ดร.
ณัฏฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และพยานอีก 2 ราย เข้าให้ข้อมูลต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อชี้แจงประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความสอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ โดยการเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมข้อมูลเพื่อต่อสู้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณา หลังผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องให้วินิจฉัยว่าการพิมพ์รหัสดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่\การประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ กำหนดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีพยานผู้เชี่ยวชาญ 3 ราย ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์-ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน ศ.ไชยันต์ ไชยพร จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง โดย กกต. มีเป้าหมายหลักในการชี้แจงเพื่อยืนยันว่า การมีรหัสดังกล่าวบนบัตรเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกประการ เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการประชาธิปไตยให้กับประชาชน นอกจากนี้ กกต. ยังเตรียมพร้อมในการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกด้านเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลให้เกิดความชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้\คดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเลือกตั้งในอนาคต รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งด้วย กกต. จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยการเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ศาลได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การดำเนินการของ กกต. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาหลักการเลือกตั้งที่ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไท
