กกต.ถกลับแนวทางดำเนินการกรณีผลประเมินการปฏิบัติงาน "แสวง บุญมี" ที่อาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งเลขาฯ ท่ามกลางข้อถกเถียง กกต.ที่พ้นตำแหน่งแล้วยังมีอำนาจร่วมประเมินหรือไม่อนาคตของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. อยู่ในภาวะสั่นคลอน หลังมีข่าวว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ กกต. ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วในการประเมินผลงาน ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังมีรายงานว่า ภายหลังการประชุม กกต.ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมได้มีการหารือวงปิดเฉพาะกรรมการทั้ง 7 คน เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน กกต. และแนวทางดำเนินการต่อกรณีผลการประเมินเลขาธิการ กกต. รายงานข่าวระบุว่า การหารือดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า กกต.ชุดก่อนภายใต้การนำของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของนายแสวง โดยมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกเสนอให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นข้อถกเถียงในขณะนี้ ไม่ได้อยู่ที่ผลการประเมินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง "อำนาจของผู้ประเมิน" เนื่องจากมีข้อโต้แย้งว่า กรรมการการเลือกตั้งบางรายที่ร่วมประเมินนั้น ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก่อนกระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จ แหล่งข่าวในสำนักงาน กกต. เปิดเผยว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า การประเมินครั้งนี้แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีการประเมินในปี 2566 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในขณะนั้น กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไม่ได้เข้าร่วมประเมิน ขณะที่กรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ภายหลังกลับเป็นผู้ร่วมประเมินแทน
อัปเดตล่าสุด : กกต. ถกลับแนวทางดำเนินการกรณี ผลประเมินการปฏิบัติงาน "แสวง บุญมี" ที่อาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งเลขาฯ ท่ามกลาง ข้อถกเถียง กกต.
ที่พ้นตำแหน่งแล้วยังมีอำนาจร่วมประเมินหรือไม่อนาคตของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. อยู่ในภาวะสั่นคลอน หลังมีข่าวว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ กกต.
ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วในการประเมินผลงาน ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) หลังมีรายงานว่า ภายหลังการประชุม กกต.
ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมได้มีการหารือวงปิดเฉพาะกรรมการทั้ง 7 คน เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน กกต. และแนวทางดำเนินการต่อกรณีผลการประเมินเลขาธิการ กกต. รายงานข่าวระบุว่า การหารือดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า กกต.
ชุดก่อนภายใต้การนำของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของนายแสวง โดยมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกเสนอให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นข้อถกเถียงในขณะนี้ ไม่ได้อยู่ที่ผลการประเมินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง "อำนาจของผู้ประเมิน" เนื่องจากมีข้อโต้แย้งว่า กรรมการการเลือกตั้งบางรายที่ร่วมประเมินนั้น ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก่อนกระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จ แหล่งข่าวในสำนักงาน กกต.
เปิดเผยว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า การประเมินครั้งนี้แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีการประเมินในปี 2566 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในขณะนั้น กกต. ที่พ้นจากตำแหน่งไม่ได้เข้าร่วมประเมิน ขณะที่กรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ภายหลังกลับเป็นผู้ร่วมประเมินแท
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