กกต.ยื่นแก้ชื่อพยานในคำร้องบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด ศาลรัฐธรรมนูญให้พยานใหม่ยื่นถ้อยคำเป็นหนังสือ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง กำหนดให้พยานใหม่ยื่นถ้อยคำเป็นหนังสือและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน
กกต. ยื่นแก้ชื่อพยานในคำร้อง บัตรเลือกตั้ง บาร์โค้ด ศาลรัฐธรรมนูญ ให้พยานใหม่ยื่นถ้อยคำเป็นหนังสือ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือตามประเด็น ส่งภายใน 15 วัน วันนี้ (30 เม.
ย.2569) ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการประชุมประจำสัปดาห์เกี่ยวกับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ซึ่งผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่าจากผู้ยื่นคำร้องเรียนจำนวน 22 คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 ก.
พ.2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยผู้ถูกร้องได้ยื่นระบุบัญชีพยานบุคคลเพิ่มเติมลงวันที่ 24 เม.
ย.2569 โดยเป็นการขอแก้ไขบัญชีระบุพยานบุคคลที่ได้ส่งไว้เมื่อวันที่ 17 เม.
ย.2569 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและอภิปรายและเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่ถูกอ้างเป็นพยานจัดทำถ้อยคำเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลกำหนด และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าวมีความสำคัญต่อการดำเนินการเลือกตั้งที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องของความลับของการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย การใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักการทางรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ถูกร้องจัดทำเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคำร้องได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม โดยศาลจะดำเนินการพิจารณาต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว
