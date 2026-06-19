กกต.เตือนห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งกรุงเทพและพัทยา 7 วันก่อนการเลือกตั้ง พร้อมขยายสายด่วน 1444

คณะกรรมการการเลือกตั้งออกคำสั่งห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพและพัทยา ตั้งแต่ 21‑28 มิถุนายน 2569 พร้อมเปิดบริการสายด่วน 1444 ตลอดช่วงการเลือกตั้งเพื่อรับฟังข้อมูลและเบาะแส
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ( กกต. ) ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไปว่าห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็น ( โพล ) เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพัทยาในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกคะแนน การห้ามนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น.
ของวันที่ 21 มิถุนายน พ. ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกฎดังกล่าว ผู้กระทำผิดอาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับตามดุลยพินิจของศาล การกำหนดข้อห้ามในช่วงเวลานี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ากกต.
มุ่งมั่นในการรักษาความเป็นกลางของกระบวนการเลือกตั้งและต้องการให้ผู้ลงคะแนนได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและไม่มีการชี้นำจากผลสำรวจที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถรายงานเหตุการณ์ผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว กกต.
ได้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วน 1444 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้โทรเข้ามาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการละเมิดกฎหมาย หรือขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การเปิดสายด่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐต่อสาธารณะ กกต.
ได้เน้นย้ำว่าไม่เพียงแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หากพบว่ามีสื่อมวลชนหรือบุคคลภายนอกที่ทำการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นโดยละเมิดข้อห้ามดังกล่าวก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการเลือกตั้งเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่มีการแทรกแซงจากข้อมูลที่อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสน การเตือนครั้งนี้สอดรับกับแนวทางการปฏิบัติของกกต.
ในหลายปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการรักษาความสุจริตของการเลือกตั้งในระดับชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มจึงควรให้ความสำคัญและร่วมมือกันรักษากฎระเบียบนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของสาธารณช
การเลือกตั้ง กกต. โพล สายด่วน 1444 กรุงเทพมหานคร
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