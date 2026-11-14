กกต. เสียงข้างน้อยค้านศาลรธน. วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกา เลือกตั้ง สว.
กกต. เสียงข้างน้อยชี้คำร้อง กกต. เสียงข้างมากขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาอำนาจศาลฎีกา ไม่สอดคล้องมาตรา 210 และอาจละเมิดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขัดเจตนารมย์รัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) โดยเสียงข้างน้อย แสดงจุดยืนคัดค้านคำร้องของ กกต. เสียงข้างมากที่ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยอ้างว่าเนื้อหาคำร้องมีปัญหาทั้งในแง่ขอบเขตอำนาจศาลและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)
ปัญหาขอบเขตอำนาจศาลและเจตนารมย์รัฐธรรมนูญ
กกต. เสียงข้างน้อยวิเคราะห์ว่า แม้คำร้องจะระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นที่สุดของคำสั่งรับสมัคร สว. แต่ผลในทางปฏิบัติอาจทำให้ศาลฎีกาไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งดังกล่าวได้อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดAlso readริชี ซูนัค Rishi Sunak ประวัติ นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ เชื้อสายอินเดียคนแรก
การตีความเช่นนี้ถือว่ามีผลไปถึงการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกา ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ให้อำนาจไว้ กกต. เสียงข้างน้อยยังได้ยกมาตรา 192 ซึ่งกำหนดกลไกการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลไว้เป็นเหตุผลประกอบ เพื่อแสดงว่าการก้าวก่ายอำนาจกันเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ชัดเจน
ข้อเท็จจริงคดีก่อนหน้าและหลักสุจริต
กกต. เสียงข้างน้อยอ้างอิงข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 ว่า กกต. โดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผู้คัดค้านที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในคดีหมายเลขดำที่ ลต สว 9/2569 ซึ่งนายภิญโญ บุญเรือง อดีตผู้สมัคร สว. เป็นผู้ยื่นฟ้อง และคดีหมายเลขดำที่ ลต สว 10/2569 ซึ่งนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนชลิตกุล ผู้สมัคร สว. บัญชีสำรอง เป็นผู้ยื่นฟ้อง
คำร้องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ขอให้ศาลฎีกา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลฎีกาไม่มีความอำนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาด่วนในวันเดียวกันว่า เห็นควรรอวินิจฉัยประเด็นนี้ไว้ในคำพิพากษา กกต. เสียงข้างน้อยจึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่ กกต. นำประเด็นเดียวกันมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้่ง เป็นการดำเนินการที่มีเนื้อหาซ้ำกับประเด็นที่ได้ยื่นให้ศาลฎีกาพิจารณาไปแล้ว
นอกจากนี้ การใช้สิทธิ์ทางศาลในลักษณะดังกล่าวอาจมีปัญหาในเรื่องหลักสุจริต หรือ Principle of Good Faith / Bona Fides และหลัก Clean Hands Doctrine ซึ่งเป็นหลักที่มุ่งให้ผู้ร้องขอความยุติธรรมจากศาลต้องสิทธิ์โดยสุจริต กกต. เสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าไม่ควรมีการโต้แย้งเขตอำนาจศาลด้วยการยื่นคำร้องในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป
สถานะปัญหาอำนาจหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สำหรับประเด็นที่สอง ที่กกต. เสียงข้างมากขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นที่สุดของคำวินิจฉัย ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 นั้น กกต. เสียงข้างน้อยเห็นว่าการยื่นคำร้องยังไม่เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าผู้สมัครหรือนบุคคลใดกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น
เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเกิดข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วจริง ไม่ใช่เพียงข้อสงสัย หรือการคาดการว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เมื่อกฎหมายกำหนดให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเกิดขึ้นแล้ว การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในขณะนี้จึงยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความเห็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศ.พิเศษ จรญ ชี้แจงว่า ระบบรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี 2540 ปี 2550 จนถึงปี 2560 วางหลักการแบ่งแยกอองค์กรตุลาการไว้อย่างชัดเจน โดยศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ และ ศาลปกครองสูงสุด ต่างมีอิสระในการใช้อำนาจตามเขตอำนาจของตนเอง ไม่มีศาลใดมีสถานะเป็นศาลที่อยู่เหนือกว่าอีกศาลหนึ่ง
การที่กกต. ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาโดยตรงนั้นไม่อาจทำได้ ศ.พิเศษ จรญ อธิบายว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 วางหลักไว้ว่า ปัญหาที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริง ไม่ใช่เพียงความไม่แน่ใจของหน่วยงานหรือความเห็นที่ไม่ตรงกับองค์กรอื่น
มาตรา 210 (2) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น องค์กรอิสระกับองค์กรอิสระด้วยกัน หรือองค์กรอิสระกับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา ไม่ใช่ช่องทางที่องค์กรหนึ่งนำเรื่องไปขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลอีกองค์กรหนึ่ง ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงยังไม่ถือว่ามีปัญหาเรื่องหน้าที่และอำนาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเพียงประเด็นความเห็นที่กกต. เห็นว่าศาลฎีกาใช้อำนาจไม่ถูกต้อง
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