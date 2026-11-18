กกต. เผยผลสอบสวนฮั้วสว. 77 ราย รอศาลฎีกาตัดสินเดือนม.ค.69
คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่คำวินิจฉัยคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวม 77 ราย จากผู้เกี่ยวข้อง 427 คน โดยกรอบเวลาสูงสุดในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคือวันที่ 12 มกราคม 2570
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีมีการฮั้วเลือก สมาชิกวุฒิสภา ในชุดปัจจุบันอย่างเป็นทางการสู่สาธารณชนแล้ว โดยกระบวนการนี้เป็นการชี้มูลความผิดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 77 ราย จากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 427 คนในคดียาวยืดนี้
การเปิดเผยเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นตามกรอบระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเดิมเมื่อเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระบวนการทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดลงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติไม่รับคำร้องเอาผิดนักการเมืองรายสำคัญอย่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายเนวิน ชิดชอบ และนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการเลือกแล้วก็ตามAlso readกรมอุตุฯเตือนภาคใต้ 18-22 พ.ย.69 ฝนถล่ม ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก
รายละเอียดผู้ถูกดำเนินคดี 77 ราย
คดีนี้ถือเป็นการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำปี 2567 โดยในจำนวนผู้ถูกยื่นคำร้องทั้งหมด 77 ราย มีสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบันรวมอยู่ด้วยจำนวน 26 คน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาอีกจำนวน 51 คน ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของความเชื่อมโยงในเครือข่ายที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเป็นเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ทันที โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำวินิจฉัยจนครบถ้วนตามกำหนดเวลา 60 วันก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2569
บทบาทศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งก่อนหน้าที่มีการฟ้องร้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายเนวิน ชิดชอบ และนายโสภณ ซารัมย์ นั้น นับเป็นเพียงด่านข้อกฎหมายด่านแรกเท่านั้น ที่ไม่รับฟ้องในประเด็นการใช้อำนาจแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดทั้งหมดจะหลุดลอยไปจากการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรม
ในขณะเดียวกันสำนวนคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนั้น ยังไม่ได้ถึงมือศาลอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกรอบเวลาในการยื่นคำร้องสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 77 รายต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มกราคม 2570 เท่านั้น
ผลกระทบทางกฎหมายและช่วงเวลาในการต่อสู้
ความสำคัญของการสอบสวนคดีฮั้วสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ถือเป็นทั้งภาคต่อและจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับวงการการเมืองไทย แม้ในสำนวนคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมไว้จะยังไม่มีชื่อของฝ่ายการเมืองรายสำคัญปรากฏอยู่ก็ตาม แต่ผลลัพธ์ของคดีนี้จะเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่อาจนำไปสู่การขยายผลความผิดต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนอื่น ๆ ในภายหลัง
ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงเดือนมกราคมปีหน้า จะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมตัวด้านกฎหมายและหาข้อมูลมาต่อสู้คดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่วงเวลาที่สาธารณะเริ่มตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบและความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทยต่อไป
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