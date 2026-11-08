กกต.ร่อนศาลรธน.ชี้ขาดศาลฎีกาตรวจสอบสว.ได้หรือไม่
กกต.โหวต 5 ต่อ 2 ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบอำนาจศาลฎีกาตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองสว. สะท้อนวิกฤตเส้นแบ่งอำนาจองค์กรอิสระกับตุลาการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติโหวตด้วยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง เพื่อยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ศาลฎีกา ว่าสามารถตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา ( สว.) ได้หรือไม่ โดยเป็นการกระทำที่สะท้อนความตึงเครียดเชิงโครงสร้างระหว่างองค์กรอิสระกับภาคตุลาการได้อย่างชัดเจน
มติ 5 ต่อ 2 กกต. ท้าทายอำนาจศาลฎีกา
มติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศ โดยการยื่นคำร้องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเกี่ยวกับกรณีคุณสมบัตินักการเมืองและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แล้วAlso readเดินเกมความสนุก!! “พัค จินยอง” เริ่มต้นทัวร์ที่เกาหลี “เจบี-แบมแบม-ยองแจ” ให้กำลังใจถึงขอบเวที!
กกต. ใช้มาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ ในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตน โดยอ้างเหตุผลว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจของศาลฎีกาไว้เฉพาะกรณีที่มีการทบทวนมติยกคำร้องของกกต.
ความขัดแย้งเชิงอำนาจองค์กรอิสระ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตเส้นแบ่งอำนาจระหว่างองค์กรอิสระอย่างกกต. กับองค์กรตุลาการอย่างศาลฎีกา ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีมุมมองเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
กกต. มองว่าการที่ศาลฎีกาเข้ามามีบทบาทตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองสว. อาจเกินขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้เกิดคำถามว่าใครคือผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง
มุมมองนักกฎหมายต่อความชอบธรรม
หลายฝ่ายทางวิชาการกฎหมาย มองว่ากกต. อาจกำลังพยายามหาช่องทางในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ หรือลดทอนความน่าเชื่อถือของตนเอง ผ่านการโยนความรับผิดชอบให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองสูง
หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา ประชาชนอาจมองว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปพัวพันกับกระบวนการทางการเมือง หรือเข้าข้างกกต. ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกันหากศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่รับเรื่อง อาจถูกมองว่าศาลรัฐธรรมนูญยอมรับอำนาจศาลฎีกาอย่างสมบูรณ์
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสถาบัน
ความพยายามของกกต. ในครั้งนี้ ส่งสัญญาณถึงความไม่ชัดเจนในการวางหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
หากกระบวนการยุติธรรมถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมือง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันดังกล่าวจะเสื่อมถอยลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางกฎหมายของประเทศในระยะยาว
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