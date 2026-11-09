กกต. 2 เสียงค้าน ขอศาล รธน. วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกาในคดี สว.ว่าผิดหลักสุจริต
นายสิทธิชโยตินและนายชายนครชัย กกต. สองเสียงข้างน้อย ยื่นความเห็นแย้งคัดค้านมติ 5 เสียงขอศาล รธน. วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกาในคดี สว.ว่าขัดหลักสุจริต
นายสิทธิชโยติน อินทรวะสี และนายชาย นครชัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) สองเสียงข้างน้อย ได้จัดทำเอกสารความเห็นส่วนตนเสนอต่อนาย กกต. เสร็จสิ้นแล้ว โดยแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของ กกต. เสียงข้างมากจำนวน 5 เสียง ที่มีการลงมติให้ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เพื่อขอให้วินิจฉัยปัญหาระหว่างหน้าที่และอำนาจของ กกต. กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ในประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัตินายกสมาคมจังหวัดนครสวรรค์ กรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.) และการทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. ก่อนหน้านี้
เหตุผลแย้งมติ กกต. 5 เสียง ขัดหลักตรวจสอบถ่วงดุล
นายสิทธิชโยติน และนายชาย นครชัย ระบุชัดเจนว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นความพยายามในการจำกัดอำนาจการตรวจสอบของศาลฎีกา โดยอ้างเหตุผลเรื่องความสิ้นสุดของคำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ว. ว่าคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุดและไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อีก เว้นแต่มีกรณีตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งทั้งสองเห็นว่าแท้จริงแล้วผลที่เกิดขึ้นคือการทำให้ศาลฎีกาไม่มีอำนาจวินิจฉัยหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งเหล่านี้ได้อีก ส่งผลให้เท่ากับเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาระหว่างหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกา ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้Also readเมนูเด็ดมุกดาหาร ผู้ว่าฯ ลงมือเอง มื้อนี้ประทับใจ “ประธานปิ๊” สุดๆ
ทั้งสองระบุว่าแนวทางดังกล่าวยังขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งรักษาหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือใช้อำนาจไปในทางมิชอบ ทั้งยังอ้างอิงมาตรา 192 ที่กำหนดกลไกการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีความเห็นแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลไว้อย่างชัดเจน โดยเอกสารดังกล่าวเน้นย้ำว่ารัฐธรรมมนูญให้สิทธิในการฟ้องร้องคดีเลือกตั้งกับศาลฎีกาโดยตรงอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นหรือเหตุผลรองรับที่จะอ้างเรื่องเขตอำนาจของศาลฎีกาเพื่อจำกัดบทบาทดังกล่าว
ชี้ กกต. ใช้สิทธิ์ศาลไม่สุจริต ขัดหลัก Clean Hands
นอกจากประเด็นเรื่องอำนาจศาลแล้ว นายสิทธิชโยติน และนายชาย นครชัย ยังได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามถึงเจตนาของการยื่นคำร้องในครั้งนี้ โดยอ้างอิงกรณีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2569 ซึ่งนายกกต. ในฐานะผู้คัดค้านที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในคดีหมายเลขดำที่ ลต สว 9/2569 และ ลต สว 10/2569 เพื่อขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลฎีกาไม่มีอำนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งทั้งสองเห็นว่า การที่ กกต. กลับมายื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งของ กกต. เป็นที่สุดไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยศาลฎีกาไม่มีอำนาจเข้าตรวจสวานั้น เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความไม่สุจริตในการใช้สิทธิ์ทางศาล (Principle of Good Faith / Bona Fides) ที่ขัดต่อหลัก Clean Hands Doctrine ซึ่งระบุชัดเจนว่าผู้ที่มากร้องขอความยุติธรรมจากศาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์และสุจริตในเรื่องนั้นด้วย
เอกสารฉบับนี้ยังชี้แจงเพิ่มเติมถึงมาตรา 225 และมาตรา 226 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. รวมถึงมาตรา 194 ที่บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลอื่น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวให้อำนาจในการพิจารณาคดีเลือกตั้งอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้นการที่ กกต. เสียงข้างมากขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้ จึงไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายไทยที่มอบอำนาจการตรวจสอบให้ศาลยุติธรรม
ยกตัวอย่างคดีก่อนหน้า ชี้คำวินิจฉัย กกต. ไม่ใช่ที่สุดเสมอไป
เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งดังกล่าว นายสิทธิชโยติน และนายชาย นครชัย ได้ยกตัวอย่างกรณีในอดีตที่เคยมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวข้องกับความสิ้นสุดของคำวินิจฉัย กกต. โดยเป็นกรณีที่ไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่ได้กำหนดช่องทางอุทธรณ์คำวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจน แต่ศาลฎีกาได้พิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความสิ้นสุดของคำวินิจฉัย กกต. ในกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ นายสิทธิชโยติน และนายชาย นครชัย ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่สองที่ กกต. เสียงข้างมากต้องการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือประเด็นที่คำวินิจฉัยของ กกต. ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 นั้นถือเป็นเรื่องสิ้นสุดหรือไม่ ซึ่งทั้งสองเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าผู้สมัครหรือบุคคลใดกระทำการทุจริตในการเลือกหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ท้ายที่สุด เอกสารความเห็นแย้งได้สรุปว่า การที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ ยังไม่มีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาระหว่างหน้าที่และอำนาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ยื่นไปจึงเป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหวั่นใจ หรือการคาดการณ์ว่าอาจเกิดปัญหาระหว่างหน้าที่และอำนาจขึ้นในอนาคต ทั้งที่หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ต้องเป็นปัญหาระหว่างหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
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