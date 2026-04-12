กกต. ขอให้โรงพิมพ์ให้การต่อศาลฯ ปมบัตรเลือกตั้ง 2566: ข้อสงสัยเรื่องบาร์โค้ดและการเลือกตั้งที่ไม่เป็นความลับ

สำนักงาน กกต. ประสานโรงพิมพ์เพื่อขอให้ขึ้นให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี 2566 ขณะที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2569 ทำให้เกิดประเด็นเรื่องความลับในการเลือกตั้ง
มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ( กกต. ) ได้ประสานไปยังโรงพิมพ์บางแห่ง ที่ได้รับการว่าจ้างจาก กกต. ให้เป็นผู้พิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ใน การเลือกตั้ง ปี 2566 เพื่อขอให้ขึ้นให้การเป็นพยานต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเกี่ยวกับการพิมพ์ บาร์โค้ด บน บัตรเลือกตั้ง โดยมีรายงานว่ามีการร้องขออย่างไม่เป็นทางการให้โรงพิมพ์ให้การในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กกต. ซึ่งประเด็นสำคัญคือ ทาง กกต.
อ้างว่าได้มีการสั่งให้พิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้ง แต่โรงพิมพ์ไม่ได้ดำเนินการตามนั้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ข้อจำกัดด้านเวลาและความสามารถในการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ โรงพิมพ์ยังกังวลเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องในภายหลัง หากให้การในลักษณะที่สนับสนุนข้ออ้างของ กกต. เนื่องจากอาจถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง เงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) สำหรับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในปี 2566 นั้น ไม่ได้มีการระบุให้ต้องพิมพ์เครื่องหมายคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด\สถานการณ์นี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการดำเนินการของ กกต. และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากโรงพิมพ์ยืนยันว่าได้ดำเนินการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในปี 2566 ตาม TOR ทุกประการ ซึ่งไม่มีการกำหนดให้พิมพ์คิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด จะทำให้ศาลอาจพิจารณาว่าการจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งของ กกต. ในปี 2566 และปี 2569 นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเครื่องหมายลงบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2569 อาจถูกมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสงสัยและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นความลับของการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งในปี 2566 ที่ไม่มีการพิมพ์เครื่องหมายดังกล่าว\การพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะส่งผลต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทย ข้อมูลจากโรงพิมพ์จะเป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาว่า กกต. ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรเลือกตั้งระหว่างปี 2566 และ 2569 นั้นมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ผลการตัดสินของศาลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งและอาจส่งผลต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในอนาคต นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ TOR และการดำเนินการต่างๆ ในกระบวนการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง จะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เลือกตั้ง 2566 รู้จัก 'กัณวีร์ สืบแสง' ว่าที่ ส.ส.พรรคเป็นธรรม ที่ก้าวไกลชวนร่วมรัฐบาลเลือกตั้ง 2566 รู้จัก 'กัณวีร์ สืบแสง' ว่าที่ ส.ส.พรรคเป็นธรรม ที่ก้าวไกลชวนร่วมรัฐบาล กัณวีร์สืบแสง พรรคเป็นธรรม พรรคก้าวไกล ก้าวไกล เลือกตั้ง2566 เลือกตั้ง66 เลือกตั้งปี66 Election2566 Election2023 TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
Read more »
ครม. เว้นมาตราอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหนองแด ให้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกครม.ยกเว้นมาตรการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหนองแด ส่งมอบพื้นที่เตรียมจัดมหากรรมพืชสวนโลก 2569 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า
Read more »
เปิดราคาประเมิน 'พัฒนาการ 38' อดีตเรือนหอ กวาง ab normalเปิดราคาประเมินที่ดิน 'พัฒนาการ 38' 2566 - 2569 หลัง 'กวาง ab normal' ประกาศขาย 'เรือนหอ' ที่เคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับ น้ำหวาน ซาซ่า พร้อมเจาะราคาประเมินที่ดินในหมู่บ้าน
Read more »
เส้นทางสู่ปี 2569: ชาติไทยพัฒนา เดินหน้าอย่างไร หลังเลือกตั้ง 66พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งปี 2569 หลังประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งปี 2566 โดยมีคำถามว่าพรรคจะเดินหน้าอย่างไร พร้อมเจาะลึกสถานการณ์บ้านใหญ่ในสุพรรณบุรีและนครปฐม รวมถึงความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอื่นๆ
Read more »
ความแตกต่างเลือกตั้งปี 2566 กับ ปี 2569 จากแบ่งข้างกันชัด สู่ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวรวิเคราะห์เลือกตั้ง 2566–2569 จากสงครามอุดมการณ์ สู่ยุคบ้านใหญ่และคะแนนแตก พรรคเพื่อไทยเสี่ยงถดถอย
Read more »
สรุปผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ: เปรียบเทียบปี 2566 และ 2569รายงานสรุปผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเน้นที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ, บัตรดี/เสีย, และผลการออกเสียงประชามติ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมของประชาชน
Read more »