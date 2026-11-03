กกต. 5 ต่อ 2 เสนอศาลรธน.ตีความอำนาจศาลฎีกา คดีฮั้ว สว.
กกต. มีมติ 5 ต่อ 2 เสนอศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจศาลฎีกาในคดีทุจริต สว. ย้ำคำวินิจฉัย กกต. เป็นที่สุด ปัดศาลฎีกาเกินขอบเขต
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ประกาศผลการประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดการคดีทุจริตการเลือก สมาชิกวุฒิสภา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง ให้จัดทำคำร้องเสนอต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างรวดเร็ว เพื่อขอให้ศาลสูงสุดของประเทศเข้ามากำกับและตีความขอบเขตอำนาจของ ศาลฎีกา ในคดีดังกล่าว
สาระสำคัญคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยใน 2 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการตรวจสอบผู้สมัคร ซึ่งประเด็นแรกมุ่งถามว่าเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ มีคำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาโดยพบว่าผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว คำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดหรือไม่ โดย กกต. ชี้ว่าคำสั่งนี้ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อีก เว้นแต่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตามมาตรา 63 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561Also readพุทธิ อภิวรรณ เข้าพบกองปราบ แจงปมบริจาค 8 แสน ขณะที่ บิ๊ก ปอศ. ชี้ พฤติการณ์ บม ปนัดดา ส่อเข้าข่าย 3 ข้อหา
ประเด็นที่สอง กกต. ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยยกคำร้องของ กกต. ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 คำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดหรือไม่ และไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบหรือทบทวนคำวินิจฉัยซ้ำได้อีก ซึ่ง กกต. มองว่าการตีความในลักษณะนี้จะช่วยคลี่คลายความกำกวมในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ข้อเท็จจริงและเหตุเริ่มแรกของคดีทุจริต
จุดเริ่มต้นของปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 5 ราย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. โดยผู้ยื่นคำร้องประกอบด้วย นายบัลลังค์ ศรีมงคล นางวรรษมนต์ คุณแสน นางแดง กองมา นายสมพาน พละศักดิ์ และนางทองเสียน วงศ์ประจันทร์
ศาลฎีกาได้รับคำร้องทั้ง 3 คดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้มีการทำคำคัดค้านรวมถึงกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ กกต. มีความเห็นว่าการที่ศาลฎีกาเปิดรับคำร้องในลักษณะนี้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต และก้าวล่วงเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. ที่ถือเป็นที่สิ้นสุดไปแล้ว
มุมมองอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กกต. อ้างอิงอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 ซึ่งระบุว่า กกต. เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการบริหารจัดการควบคุมดูแลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงมีอำนาจสืบสวนไต่สวนและประกาศผลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจเฉพาะในกรณีผู้สมัครถูกผู้อำนวยการการเลือกตั้งสั่งไม่รับสมัคร หรือถูกลบชื่อเพื่อขอเพิ่มชื่อตามมาตรา 22 และ 23 รวมถึงกรณีการเลือกในระดับต่างๆ เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 44 และกรณีที่มี กกต. เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเองเพื่อขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62
โดยไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจประชาชนหรือผู้สมัครยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสมัครไปแล้ว หรือขอให้ศาลฎีกาทบทวนคำวินิจฉัยยกคำร้องของ กกต. ซึ่งสะท้อนถึงความชัดเจนในการแบ่งแยกอำนาจระหว่างองค์กรตรวจสอบเลือกตั้งกับกระบวนการยุติธรรมทั่วไป
แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างถึง
กกต. ยังได้ยกตัวอย่างแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น คำวินิจฉัยที่ 52/2546 และ 14/2566 ที่วางหลักว่า การใช้อำนาจของ กกต. ในการไต่สวนและมีคำวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด หากไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดเสรีภาพ เช่น กรณี กกต. วินิจฉัยยกคำร้อง
ซึ่งตามหลักกฎหมายดังกล่าว ย่อมเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถถูกโต้แย้ง ทบทวน หรือถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาได้อีก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาจำนวน 77 คน และเป็นการยืนยันสิทธิอำนาจของ กกต. ในการควบคุมดูแลกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
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