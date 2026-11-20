กกต. สั่งเข้มบูรณาการข่าวเลือกตั้งสระแก้ว 3 ป้องกันซื้อสิทธิขายเสียง 6 ธ.ค. 69
กกต. นำโดย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ เรียกประชุมบูรณาการข่าวเลือกตั้ง ส.ส. สระแก้ว เขต 3 พร้อมนโยบายปราบปรามผู้ซื้อสิทธิขายเสียงอย่างเด็ดขาดก่อนวันลงมติ 6 ธันวาคม 2569
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศนโยบายเชิงรุกในการบูรณาการด้านการข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีกำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569
นโยบายปราบปรามซื้อสิทธิขายเสียง
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การนำของ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมการบูรณาการด้านการข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างจริงจังAlso readตราเพชร Q3/69 กำไรสุทธิ 77.19 ล้าน โค้งท้ายรับดีมานด์ซ่อม-สร้างบ้านใหม่
ในการนี้ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการบูรณาการด้านการข่าว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดแนวทางในการยกระดับการปราบปราม การซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการประชาธิปไตย
การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์
การแถลงนโยบายและการวางยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงการพูดคุยในห้องประชุมเท่านั้น แต่มีการปฏิบัติจริงผ่านการลงพื้นที่ โดยร่วมกับ ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งร่วมลงพื้นที่ ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจตราและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
การลงพื้นที่ของ ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของ กกต. ในการตรวจสอบสถานการณ์จริงในพื้นที่เสี่ยง และเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง
ข้อมูลเชิงลึกสถานการณ์เลือกตั้ง
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการข่าวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สืบสวนสอบสวนและการบูรณาการด้านการข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว อย่างละเอียดและรอบด้าน
ภายในงานยังมีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถานการณ์การแข่งขันทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง และแนวโน้มการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับบริบททางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
กลไกความร่วมมือป้องกันทุจริต
นอกจากการวางแนวทางป้องกันแล้ว ยังมีการรับฟังปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กระบวนการรับฟังปัญหาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถวางแผนการสกัดกั้นเหตุร้ายได้ทันท่วงที และสร้างกลไกความมั่นคงให้กับกระบวนการเลือกตั้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ให้สมบูรณ์และปราศจากเสียงครหา
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