กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดอำนาจ ศาลฎีกา ไม่สามารถทบทวนคำวินิจฉัยเลือก สว.
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดอำนาจหน้าที่ ขัดแย้งกับศาลฎีกาที่รับคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สว. โดยอ้างว่าคำวินิจฉัยของ กกต. เป็นที่สุด
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเลือก สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ศาลฎีกา ได้รับคำร้องคัดค้านคุณสมบัติ และคำขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. ไว้พิจารณารวม 3 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สมาชิกวุฒิสภา และผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศจำนวน 5 ราย
ประเด็นโต้เถียงอำนาจศาลฎีกา ทบทวนคำวินิจฉัย กกต.
กกต. ขอให้อธิบดีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1. เมื่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ได้มีคำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว. ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว คำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุด ไม่อาจถูกตรวจสอบได้อีก เว้นแต่กรณีที่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 และ 2. กรณีที่ กกต. ได้มีคำวินิจฉัยยกคำร้อง ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 ถือว่าคำวินิจฉัยของ กกต. นั้นเป็นที่สุด ไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบหรือทบทวนคำวินิจฉัยซ้ำได้อีกAlso readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
กกต. มองว่าการที่ศาลฎีกาเปิดรับคำร้องในลักษณะนี้ เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต ก้าวล่วงมาตรวจสอบคุณสมบัติ และทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. ที่เป็นที่สุดไปแล้ว ซึ่งถือว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และอำนาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น ที่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอิงเหตุผลว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 กำหนดให้ กกต. เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลการเลือก สว. ให้สุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงมีอำนาจสืบสวน ไต่สวน และประกาศผล
ข้อกฎหมายสนับสนุนความชอบด้วยกฎหมายของ กกต.
พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 กำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจเฉพาะกรณีผู้สมัครถูกผู้อำนวยการเลือกสั่งไม่รับสมัคร หรือถูกลบชื่อ กรณีการเลือกในระดับต่างๆ เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 44 รวมถึงกรณีที่ กกต. เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเอง เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง / สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจประชาชน หรือผู้สมัครยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสมัครไปแล้ว หรือ ขอให้ศาลฎีกาทบทวนคำวินิจฉัยยกคำร้องของ กกต.
กกต. ยังอ้างอิงแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เช่น คำวินิจฉัยที่ 52/2546 และ 14/2566 ที่วางหลักว่า การใช้อำนาจของ กกต. ในการไต่สวนและมีคำวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด หากไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ เช่น กรณี กกต. วินิจฉัยยกคำร้องย่อมเป็นที่สุด ไม่อาจถูกโต้แย้ง ทบทวน หรือถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้อีกแน่นอน
บริบททางการเมืองและความเสี่ยงต่อการปะทะกันขององค์กรตุลาการ
แม้ในแง่มุมกฎหมาย หรือการโต้แย้งกันทางกฎหมาย อาจเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยาก แต่หากพิจารณากันแบบพยายามทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่องแง่มุมทางการเมือง เบื้องหลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วทำให้อาจพอเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหากพิจารณา "แบ็กกราวด์" ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดนี้ ส่วนใหญ่เข้าในในยุคของ สว.ชุดปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็น สว. "สีน้ำเงิน" และการที่มีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เป้าหมายก็เพื่อสกัดไม่ให้ศาลฎีกา พิจารณาคำร้องของ สว.สำรอง
เพราะหากคดีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กกต. ใช้อำนาจมิชอบในอนาคตแล้วละก็ เมื่อนั้นก็ถือว่า เป็น "หายนะ" ของ กกต. ชุดนี้ก็เป็นไปได้ ดังนั้นนี่จึงเป็นหนทางในการสกัดกั้นอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ กกต. รวมไปถึงวินิจฉัยว่า ศาลฎีกาไม่มีอำนาจในการพิจารณา ก็จะกลายเป็นลักษณะการปะทะกัน ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาในฝ่ายตุลาการด้วยกันอีก
มุมมองนักกฎหมายอาวุโสและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
จากความความเห็นของนักกฎหมายอาวุโส บางคนยังมองว่า โอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่ง "ไม่รับคำร้อง" ทั้งสองข้อ ไว้พิจารณา เนื่องจากปัญหาเรื่องหน้าที่และอำนาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ กับข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลฎีกานั้น "ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน" แน่นอนว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความขอบเขตอำนาจของศาลฎีกา โดยย้ำว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะรื้อฟื้นคดีที่ตัวเองได้ชี้ขาดไปแล้ว
แม้ว่าจะมีนักกฎหมายจะมองว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะตีตกคำร้องของ กกต. แต่ขณะเดียวกันหากรับคำร้องขึ้นมา มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างสององค์กรตุลาการขึ้นมาอีก แต่เอาเป็นว่างานนี้ฝ่ายที่ต้องลุ้นระทึกมากกว่าใคร น่าจะเป็น กกต. เพราะถ้าพลาดท่า โอกาส "คอพาดบ่า" มีสูงเหมือนกัน !!
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