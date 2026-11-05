กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความอำนาจ เลือกตั้ง สว. ศาลฎีกาตรวจสอบซ้ำไม่ได้?
กกต. วาระนฤมล มีมติ 5 ต่อ 2 เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจการวินิจฉัยคุณสมบัติ สว. ชี้คำวินิจฉัยเป็นที่สุด ศาลฎีกา无权ตรวจสอบซ้ำ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ภายใต้การนำของ นาย ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้มีมติเสียงข้างมากจำนวน 5 ต่อ 2 พร้อมเตรียมยื่นเรื่องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลทำการตีความขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเองอีกครั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( สว.) ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อกระบวนการคัดเลือกตัวแทนประชาชนในระดับชาติอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อพิพาทอำนาจวินิจฉัย สว. ระหว่าง กกต. และศาล
ประเด็นหลักที่ กกต. ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คือ การที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สำรองไว้เพื่อพิจารณาว่า สามารถกระทำได้หรือไม่ ในเรื่องของการทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. โดย กกต. ได้ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจในการวินิจฉัยของ กกต. ไปแล้ว และคำวินิจฉัยของ กกต. ในบางประเภทถือเป็นเรื่องที่สุด ซึ่งหมายความว่าไม่ควรจะมีหน่วยงานอื่นใด เช่น ศาลฎีกา มารับเรื่องไปตรวจสอบ หรือทบทวนซ้ำอีก เพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความรวดเร็วในการเลือกตั้งAlso readดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 โดย พิมพ์พรร
รายละเอียดคำร้องและกรณีผู้สมัครที่มีปัญหา
คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือก สว. ซึ่งรวมถึง สว. สำรอง ได้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้เกี่ยวข้องจำนวน 5 ราย โดยหนึ่งในกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้ คือ ผู้สมัครบางรายที่มีอาชีพขายหมู และขายก๋วยเตี๋ยว แต่กลับสมัครอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ถูกตั้งคำถามว่า ตรงกับคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งกรณีเหล่านี้ทำให้ กกต. ไม่พอใจและตัดสินใจยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่
มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อบทบาท กกต. และศาล
ด้าน นายวัสติงสมิตร อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอาวุโส และอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แสดงความคิดเห็นว่า กกต. กำลังเอาเรื่องคนละเรื่องมาปะปนกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการตีความกฎหมายระหว่างองค์กรอิสระกับการตรวจสอบโดยศาล โดยประเด็นนี้สร้างความกังวลให้กับสังคมที่จับตาการทำงานของ กกต. มาโดยตลอด ในแง่ของความเป็นอิสระ และความชอบธรรมในการตัดสินใจ
ผลกระทบและความเคลื่อนไหวในอนาคต
การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการคัดเลือก สว. ทั้งหมด หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่า กกต. ขาดอำนาจ หรือมีการตีความว่าคำวินิจฉัยของ กกต. สามารถถูกทบทวนโดยศาลฎีกาได้ นั่นอาจส่งผลให้การเลือกตั้ง สว. ในรอบนี้อาจต้องเผชิญกับความล่าช้า หรือการตรวจสอบย้อนกลับจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยในระยะยาว
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