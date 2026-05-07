กกต. ย้ำเดดไลน์ 11 พฤษภาคมนี้ ผู้สมัคร สส. และพรรคการเมืองต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง ฝ่าฝืนโดนโทษหนักตัดสิทธิเลือกตั้งยาวนาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเตือนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตและหัวหน้าพรรคการเมือง ให้เร่งยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ หากเพิกเฉยหรือยื่นข้อมูลเท็จ มีโทษจำคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสูงสุด 10 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต . ได้ออกประกาศสำคัญเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.
ทั้งในส่วนของแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อ สำหรับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการจัดทำและยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ยื่นภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายตามกรอบระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการรณรงค์หาเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ระบุไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นความเสมอภาคและการตรวจสอบได้ของนักการเมืองทุกคน ในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนการยื่นเอกสารนั้น กกต.
ได้แบ่งแนวทางปฏิบัติออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว หรือยอดค้างชำระที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่าย โดยจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ตามพื้นที่ที่ลงสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง หรือหากมีความจำเป็นไม่สามารถไปได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจอย่างเป็นทางการเพื่อให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นแทนได้ ส่วนที่สองสำหรับพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง หรือใช้วิธีการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนโดยผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่นำเสนอเป็นความจริงทุกประการและไม่มีการปกปิดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง สิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดที่ กกต.
เน้นย้ำเป็นพิเศษคือบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยหรือเจตนาฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมาก เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยหากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองรายใดไม่ดำเนินการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารที่ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ศาลยังมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี ซึ่งหมายถึงการสูญเสียสิทธิทางการเมืองครั้งสำคัญและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ที่รุนแรงกว่านั้นคือ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นนั้นเป็นเท็จ ซึ่งแสดงถึงความเจตนาทุจริตและหลอกลวงเจ้าพนักงาน ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท พร้อมทั้งถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเส้นทางการเมืองในอนาคตและชื่อเสียงของพรรคการเมือง การกวดขันเรื่องการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ กกต.
ในการยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งของประเทศไทยให้มีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาการใช้เงินซื้อเสียงหรือการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินขอบเขตมักเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนั้น การตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้สมัครและพรรคการเมืองจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจึงควรตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และใบเสร็จรับเงินต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนการยื่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจนำไปสู่คดีความและการถูกตัดสิทธิทางการเมืองในที่สุด การปฏิบัติตามกำหนดการวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การทำตามหน้าที่ทางธุรการ แต่คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในระบอบการปกครองของประเทศสืบไ
