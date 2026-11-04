กกต. มติ 5:2 ส่งศาลรธน. ตีความอำนาจศาลฎีกา หลังคดีสว.อำนาจเจริญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอวินิจฉัยชี้ขาดขอบเขตอำนาจศาลฎีกา กรณีรับคดีคุณสมบัติ สว.อำนาจเจริญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้มีมติเอกฉันท์ในสัดส่วน 5 ต่อ 2 เสียง ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 210 (2) แห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ศาลฎีกา และยืนยันความเด็ดขาดของคำวินิจฉัยของ กกต. เอง โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นหลัง ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในคดีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในจังหวัด อำนาจเจริญ ซึ่ง กกต. มองว่าเป็นการรุกล้ำอำนาจการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ต้นตอคดีสว.อำนาจเจริญกับข้อพิพาทอำนาจ
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางอำนาจครั้งนี้ เกิดจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้รับคำร้องจากประชาชน regarding คุณสมบัตินักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายแดง กองมา เจ้าของเขียงหมู และนายสมพาน พละศักดิ์ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว โดยผู้ร้องอ้างว่าบุคคลทั้งสองขาดคุณสมบัติและลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพโดยไปลงสมัครในกลุ่ม 10 แทนที่จะเป็นกลุ่ม 19 ทั้งที่ก่อนหน้านี้ กกต. เคยมีมติยกคำร้องในประเด็นดังกล่าวไปแล้วAlso readNintendo เพิ่มภาษาไทยให้ Zelda Tears of the Kingdom และ Ocarina of Time บน Nintendo Switch 2
คำร้องดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลฎีกาตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. โดยผู้ร้องนำโดยนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ซึ่งมุ่งหมายให้ศาลฎีกาทำการเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมของ กกต. ที่เคยยกคำร้องในกรณีนี้ ศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้พิจารณา และขณะนี้อยู่ในกระบวนการกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานหลัก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีปัจจุบัน
จุดยืน กกต. และอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณา
คณะกรรมการการเลือกตั้งยืนหยัดในหลักการว่า คำวินิจฉัยของตนในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครและการร้องเรียนการเลือกตั้ง สว. นั้นถือเป็นที่สิ้นสุดตามกฎหมาย โดย กกต. ชี้แจงชัดเจนว่าศาลฎีกาไม่มีอำนาจเชิงรุกในการริเริ่มสอบสวนการทุจริตเอง หรือมีอำนาจทบทวนคำวินิจฉัยของ กกต. ที่เคยยกคำร้องไปแล้ว นอกจากนี้ กกต. ยังได้อ้างอิงแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีต เช่น คำวินิจฉัยที่ 52/2546 และ 14/2566 เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานยืนยันว่าคำวินิจฉัยของ กกต. ไม่อาจถูกตรวจสอบซ้ำโดยองค์กรตุลาการอื่นได้อีก
ในประเด็นที่หนึ่งของการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ขอชี้ขาดว่าคำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว. ของผู้ดำเนินการเลือกระดับต่างๆ นั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถถูกตรวจสอบซ้ำได้อีก ในประเด็นที่สอง กกต. ขอชี้ขาดว่าคำวินิจฉัยยกคำร้องของ กกต. ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. นั้นถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอทบทวนคำวินิจฉัยซ้ำได้ ซึ่งเป็นการสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อปิดช่องว่างในการอุทธรณ์ซ้ำ
ผลกระทบเชิงโดมิโนต่อกระบวนการเลือกตั้ง
การดำเนินการของ กกต. ในครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการป้องกันผลกระทบแบบ 'โดมิโน' ที่มีนัยสำคัญต่อกระบวนการเลือกตั้งในอดีต หากศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมของ กกต. ในคดีของ สว. อำนาจเจริญ อาจกลายเป็นบรรทัดฐานที่เปิดทางให้มีการรื้อฟื้นคดีอื่นๆ ที่ กกต. เคยยกคำร้องไป โดยเฉพาะคดีที่กลุ่มต้าน สว. สีน้ำเงินยื่นเอาผิดกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหญ่และบุคคลมีชื่อเสียงในคดีฮั้วเลือก สว. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของสมาชิกวุฒิสภาทั้งประเทศ
สถานะของความขัดแย้งระหว่างองค์กรอิสระด้านการเลือกตั้งและศาลฎีกาในประเด็นนี้ จะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งของไทยในอนาคต และจะเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่จะอ้างอิงในคดีความเกี่ยวกับการเลือกตั้งอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นตามมา
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