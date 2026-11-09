กกต.ยันประชาชนฟ้องศาลทุจริตไม่ได้ ย้ำกฎหมายสว.ล็อกสิทธิ์เพียงผู้สมัคร
กกต. ยืนยันชัดเจนว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตโดยตรงในคดีสว. ตามคำวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์ จี้ผู้เคลื่อนไหวตรวจสอบเตรียมเผชิญบทลงโทษมาตรา 157
แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันท่าทีอย่างเป็นทางการ กรณีความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีความในประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. โดยยืนยันว่าประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง แม้จะมีกระแสข่าวและคำวินิจฉัยจาก นายวิธูร คลองมีคุณ ประธานศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ถูกตีความว่าเปิดช่องให้ประชาชนมีสิทธิ์ดังกล่าวก็ตาม
บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์และกฎหมายสว
นายวิธูร คลองมีคุณ ประธานศาลอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในคดีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีความพยายามตีความว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเปิดทางให้ประชาชนยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตได้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 หมวด 5 การคัดค้าน มาตรา 64 แล้ว พบว่ากฎหมายกำหนดขอบเขตสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครในระดับอำเภอ หรือผู้มีสิทธิ์เลือกในระดับจังหวัดหรือนั้น ๆ คือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านว่ามีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม หรือชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือกตั้งในระดักนั้น ๆAlso readสองพี่น้องลิปตพัลลภเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โคราช
กระบวนการดังกล่าวระบุว่า หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการเลือกมิสุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้สั่งยกคำร้องและให้การเลือกตั้งดำเนินการต่อไป แต่หากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ดำเนินการตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สิทธิ์ในการดำเนินคดีหรือฟ้องร้องในขั้นตอนนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการเลือกตั้ง ไม่ใช่สิทธิ์ของประชาชนทั่วไปอย่างอิสระเหมือนในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. ปี 2566 ซึ่งประชาชนมีสิทธิและหน้าที่โดยตรงในการเลือกตั้งและมีช่องทางร้องเรียนต่อ กกต. ได้มากกว่า
ข้อจำกัดของประชาชนและบทบาทของผู้สมัคร
ความแตกต่างระหว่างกรณี สส. และ สว. อยู่ที่สถานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและ พ.ร.ป. สว. ซึ่งระบุว่าประชาชนทั่วไปไม่อาจยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตได้โดยตรง เนื่องจากผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำเนินคดีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือก สว. คือผู้สมัครรับเลือก สว. เท่านั้น ผู้ที่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการฟ้องร้องหรือร้องคัดค้านจึงตกอยู่ในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความถูกต้องของกระบวนการเลือกภายในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเฉพาะกลุ่มดังกล่าว
นอกจากนี้ ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จำกัดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย สว. ซึ่งบังคับให้ต้องยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 3 วัน นับตั้งแต่พบการกระทำผิดตาม พ.ร.ป. สว. มาตรา 64 การขยายวงกว้างให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้สมัครหรือไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกในระดักนั้น ๆ เข้ามาฟ้องร้องในชั้นศาลอาญาทุจริตโดยตรง จึงขัดกับหลักการกำหนดผู้ร้องขอสิทธิ์ในบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่ประชาชนอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการแจ้งความหรือร้องทุกข์ได้มากกว่า
ผลกระทบต่อนักเคลื่อนไหวและมาตรการทางกฎหมาย
รองประธานศาลอุทธรณ์ ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มและผลสืบเนื่องของคำวินิจฉัยดังกล่าวว่า นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคน ที่พยายามตรวจสอบและดำเนินการในคดีฮั้ว สว. ได้แสดงความประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับเลขาธิการ กกต. และกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเสียงข้างมากในการตีความและปฏิบัติงาน ซึ่งความพยายามดังกล่าวอาจนำไปสู่การถูกดำเนินการทางกฎหมายกลับคืน
แหล่งข่าวระบุต่อว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจับตามองและติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการดำเนินคดีตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อผู้ที่ยื่นฟ้องหรือร้องเรียนโดยปราศจากสิทธิ์หรือโดยมุ่งร้าย ซึ่งมาตรา 157 เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ whoปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งหากมีการตีความว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามคำร้องที่ขาด основสิทธิ์ตามกฎหมายสว. ผู้ยื่นฟ้องอาจเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีกลับ
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
สรุปแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และคำชี้แจงของ กกต. ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ช่องทางทางกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปในการฟ้องร้อง กกต. ในคดี สว. นั้นถูกปิดตายไว้โดยเจตนาของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องที่ขาด основสิทธิ์หรือถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการขัดขวางกระบวนการจัดสรรที่นั่ง สว. ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการเลือกตั้ง สส. ที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้โดยตรงกว่า
ดังนั้น สถานการณ์ในปัจจุบันจึงไม่ใช่การเปิดประตูสู่การฟ้องร้องของประชาชน แต่เป็นการตอกย้ำกรอบกฎหมายเดิมที่กำหนดสิทธิ์ไว้เฉพาะกลุ่ม และเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวที่อาจใช้ช่องว่างในการตีความคำวินิจฉัยศาลมาดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่ง กกต. และหน่วยงานยุติธรรมกำลังประเมินความเสี่ยงและพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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