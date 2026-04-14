แบนหงสาวดี: ดราม่าลิขสิทธิ์สะเทือนวงการคอนเทนต์ไทย มังงะ vs ซีรีส์ ช่องวัน 31 แจง

เกิดดราม่าลิขสิทธิ์ระหว่างมังงะ “อโยธยาเอยาวดี” กับซีรีส์ “หงสาวดี” หลังชาวเน็ตจับผิดเนื้อหาคล้ายกัน พร้อมติดแฮชแท็ก #แบนหงสาวดี จนติดเทรนด์ ช่องวัน 31 ออกแถลงการณ์ชี้แจง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่เขย่าวงการคอนเทนต์ไทยอย่างรวดเร็วกับแฮชแท็ก # แบนหงสาวดี ที่ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 เทรนด์ X ในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมหากาพย์ ดราม่า ลิขสิทธิ์ ระหว่าง มังงะ “ อโยธยาเอยาวดี ” กับ ซีรีส์ ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” เมื่อกลางดึกของวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเพจ “บันทึกที่เปิดเผยแห่งอโยธยา” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ทีมผู้สร้างซีรีส์ได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ (IP) มังงะเรื่องนี้เพื่อนำไปดัดแปลง แต่ทว่าระหว่างการเจรจา กลับมีการยื่นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมต่อนักวาด นั่นคือการขอให้นักวาด “งดรับงานอื่น” ซึ่งเป็นการจำกัดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพ ก่อนที่ภายหลัง ทีมงานจะขอยกเลิกข้อตกลง โดยอ้างเหตุผลว่า เนื้อหาเดิมเป็นแนว Boy's Love (วาย) และมีภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม จนเกินไป อย่างไรก็ตาม ทีมผู้สร้างได้ยื่นข้อเสนอให้นักวาด 2 ทางเลือก ได้แก่ 1. ซื้อลิขสิทธิ์ต่อ แต่ “ห้ามให้เครดิต” โดยจะไม่เปิดเผยชื่อนักวาดและชื่อเรื่องเดิม หรือ 2. ยกเลิกข้อตกลงไปเลย แต่ทีมงานจะเดินหน้าโปรเจกต์แนวนี้ต่อไปเอง โดยอ้างว่าไม่ได้ใช้ไอเดียของนักวาด ทำให้ศิลปินตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 และถอนตัวจากการเจรจาทั้งหมด แต่แล้วกลับพบพิรุธเมื่อมีการโอนเงินที่อ้างว่าเป็น “ค่าเดินทาง” ให้กับนักวาด แต่ในเอกสารกลับระบุว่าเป็น “ค่าที่ปรึกษา” ซึ่งในทางกฎหมายอาจทำให้ศิลปินเสียเปรียบหากมีการฟ้องร้องในอนาคต เหตุการณ์นี้จุดประกายให้เกิดการขุดคุ้ยข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่กระแสแบนอย่างกว้างขวาง
ประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ เมื่อตัวอย่างซีรีส์ถูกปล่อยออกมาสู่สาธารณชน ชาวเน็ตพบว่ามี “กลิ่นอาย” และความสัมพันธ์ของตัวละครที่คล้ายคลึงกับมังงะเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรายละเอียดเฉพาะอย่าง “น้ำปรุงกุหลาบมอญ” ซึ่งเป็นจินตนาการใหม่ที่นักวาดได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่มีปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์จริง แต่กลับปรากฏในซีรีส์อย่างชัดเจน ถือเป็นจุดที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมาก
ทางด้าน ช่องวัน 31 ได้ออกแถลงการณ์เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยยืนยันว่า โครงเรื่องและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ปรากฏในซีรีส์ เกิดจากการตีความและการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของทีมเขียนบทเอง พร้อมเน้นย้ำว่า “ไม่ได้ผลิตตามเนื้อเรื่องในการ์ตูน” และไม่ได้นำพล็อตเรื่องที่เป็นจินตนาการเฉพาะของมังงะมาใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินเรื่อง อย่างไรก็ตาม ทางช่องยอมรับว่า ได้มีการติดต่อพูดคุยกับคุณ Amulin (นักวาดมังงะ) จริง เพื่อแจ้งให้ทราบและพยายามเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อ “ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” เนื่องจากทราบว่ามังงะดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวละครในเชิงใกล้ชิดคล้ายคลึงกัน ในแถลงการณ์ยังระบุอีกว่า จากการเจรจาในขณะนั้น ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า “เนื้อหาของทั้งสองผลงานมีความแตกต่างกัน” เมื่อเห็นว่าเนื้อหาไม่ตรงกันจึงเป็นเหตุให้ไม่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้น และทางช่องถือว่าการเจรจานั้นจบลงด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน
สถานการณ์ดราม่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้ ได้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการบันเทิงไทยอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และความจำเป็นที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม การตอบสนองต่อกระแส #แบนหงสาวดี ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ในอนาคต ให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นลิขสิทธิ์ และให้ความสำคัญกับการให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานในวงการบันเทิง การเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์ และการสร้างสรรค์ผลงานที่เคารพสิทธิของผู้อื่น การติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์นี้ จะยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงคอนเทนต์ไทย และผู้ที่สนใจในประเด็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต
แบนหงสาวดี ลิขสิทธิ์ อโยธยาเอยาวดี หงสาวดี ช่องวัน 31 ดราม่า มังงะ ซีรีส์
วิเคราะห์บอล แมนยู vs ลีดส์ 13 เม.ย. 69 : ศึกเดือดสงครามกุหลาบวิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก แมนยูไนเต็ด ทีมท็อปทรีคืนสนามในรอบ 24 วัน เปิดโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ทำศึกกุหลาบดวล ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการแต้มหนีโซนตกชั้น เกมนี้ใส่กันเต็มสูบ
Read more »
โปะบ้านแบบไหนคุ้มค่ากว่า: เปรียบเทียบ 'โปะรายเดือน' vs 'โปะรายปี'เจาะลึกกลยุทธ์การโปะบ้าน: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการโปะรายเดือนและการโปะเป็นเงินก้อนรายปี เพื่อการวางแผนการเงินที่ชาญฉลาดในการลดภาระหนี้สินบ้านให้เร็วขึ้น
Read more »
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล vs เปแอสเช 14 เม.ย. 69 : ลุ้นปาฏิหาริย์แอนฟิลด์ลิเวอร์พูล แพ้มาก่อน 0-2 ต้องเปิดแอนฟิลด์ลุ้นพลิกนรกใส่ เปแอสเช แชมป์ยุโรป ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีม นัดสอง คืนวันอังคารนี้
Read more »
วิเคราะห์บอล แอต.มาดริด vs บาร์เซโลน่า 14 เม.ย. 69 : ลุ้นคัมแบ็กเดือดบาร์เซโลน่า บุกเยือน แอตเลติโก มาดริด หลังพ่ายเลกแรก 0-2 ต้องลุ้นพลิกสถานการณ์ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีม คืนวันอังคารนี้
Read more »