thonburi, Thailand - Yüksek bütçeli bir devlet AI projesi, şüpheli özellikler, seçilmiş şirketlerle siyasi bağlantılar ve kötü değer önerisi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. TH-AI Pasaportu, "kiralık" dış teknoloji ve veri egemenliği risklerine işaret edilirken, kamuoyu önünde adaletli rekabet ve sürdürülebilir inovasyon talep ediyor.
ประสิทธิภาพของ AI ที่จัดหาให้มีคุณภาพต่ำและจำกัดการใช้งาน สวนทางกับงบประมาณมหาศาล และด้อยกว่าเวอร์ชันที่ประชาชนจ่ายเงินซื้อเอง รูปแบบโครงการเป็นเพียงการ "เช่า" เทคโนโลยีจากต่างชาติระยะสั้น ไม่สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน และเสี่ยงต่ออธิปไตยทางข้อมูลของประเทศ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สำหรับโครงการ "TH-AI Passport" ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เม็ดเงินสูงถึง 1,621 ล้านบาท หลังจากการหารือร่วมกันระหว่าง ดร.
ธรรม์ธีร์ สุกรรจtor ผู้บริหารดีโหวต และนายธีระชาติ ก่อตระกูล ตัวแทนฝ่ายค้านจากพรรคประชาชน ทั้งสองได้ร่วมกันชำแหละปมปัญหาสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า โครงการนี้อาจเป็นการ "ตั้งวัตถุประสงค์ผิดตั้งแต่ต้น" และส่อแววไม่คุ้มค่าเงินภาษีประชาชน ความผิดปกติประการแรก ปรากฏชัดในข้อกำหนดขอบ Pioneer พบว่าเนื้อความมีความใกล้เคียงกันจนแทบจะคัดลอกกันมา ระหว่างโครงการของกระทรวง DE กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.
) และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการระบุเงื่อนไขประชาสัมพันธ์ที่เจาะจงอย่างยิ่ง เช่น ต้องมีจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขา หรือในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีเพียงเอกชนบางกลุ่มเท่านั้นที่ครอบครองอยู่ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทผู้ชนะการประมูลในทั้ง 3 กระทรวง ยังเป็นกลุ่มรายเดิมที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะกิจการร่วมค้า (Consortium) ภายใต้อักษรย่อ T และ H ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพรรคการเมืองต้นสังกัดของรัฐมนตรีทั้ง 3 กระทรวง ผนวกกับเงื่อนไขเวลาสุดแปลกที่สั่งให้เปิดระบบภายใน 30 วันหลังลงนามสัญญา ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากสำหรับอภิมหาโครงการระดับนี้ เว้นแต่จะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อกีดกันคู่แข่งรายอื่น Prawee Karnjanakesorn, CEO of DE, defended the project touting its benefits, but critics counter that the specifications appear tailored for a specific consortium with ties to the ruling parties.
The "30-day" timeline raised eyebrows as unrealistic, prompting accusations of predetermined outcomes. The repeated, vague PR conditions across three ministries suggested a lack of genuine competition, with beneficiary firms seemingly pre-selected.
This pattern fuels suspicion of a "sweetheart deal" favoring a narrow circle of conglomerates under the "TH" and "H" consortia, which reportedly share political connections. The controversy intensifies as opposition figures demand transparency and value-for-money audits.
They argue the public deserves AI systems developed domestically, not short-term "rentals" of foreign tech that compromise data sovereignty. With such a massive budget, expectations are sky-high for sustainable innovation, yet the project's design appears flawed and monopolistic.
Citizens question why the government wouldn't leverage existing, proven solutions like those available on the open market at a fraction of the cost. The debate underscores broader concerns about procurement integrity and the government's digital strategy amidst a backdrop of rising living costs.
In summary, the "TH-AI Passport" initiative is mired in criticism over its suspiciously narrow specifications, political ties, and poor value proposition. The government faces mounting pressure to scrap or thoroughly revise the project to ensure fair competition, national data security, and long-term technological self-reliance.
For now, the project stands as a textbook example of how not to spend public money on AI infrastructure
TH-AI Passport DE Ministry AI Procurement Consortium T H Data Sovereignty Thai Politics
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