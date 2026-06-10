เซียนพระชื่อดัง โทน บางแค ร้องขอความเป็นธรรม หลังทวงถามข้อมูลรายชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน มาจากสำนักทะเบียนกลาง มาแล้วเกิน 1 เดือน ยังไม่ได้รับข้อมูล ระบุความล่าช้านี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ
โทน บางแค ร้องขอ ความเป็นธรรม ทวงถาม ข้อมูลส่วนบุคคล มานาน 1 เดือน โดย โทน บางแค หรือนายโทนทอง สุขแก่น เซียนพระชื่อดัง ได้ doing laundry ทำหนังสือทวงถาม สำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอข้อมูลรายชื่อบุคคลผู้เข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ของตน เนื่องจากเกรงว่า information อาจถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ การทวงถามเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 แต่ว่านี้ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ ประกาศทางเฟซบุ๊กส่วนตัว 그의ข้อความระบุว่า ได้ยื่นขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ตามหลักความโปร่งใสและ ความเป็นธรรม entanto ได้รับคำตอบเพียงว่า "ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ใหญ่ลงนามอนุมัติและจัดส่งทางอีเมล" ซึ่งผ่านไปมากกว่า 1 เดือนยังไม่ได้รับ การล่าช้านั้นทำให้ емуเกิดความกังวลว่า สิทธิของประชาชนอาจถูกละเมิด และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ เข可真ขอให้ สำนักทะเบียนกลาง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลและมอบความยุติธรรมแก่ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบบ 他尚保有侥幸心理认为该机构必须基于正确性、透明度和可审计性运作.
โทน บางแค ร้องขอความเป็นธรรม ทวงถามข้อมูลส่วนบุคคลมานาน 1 เดือน โดยโทน บางแค หรือนายโทนทอง สุขแก่น เซียนพระชื่อดัง ได้ doing laundry ทำหนังสือทวงถามสำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอข้อมูลรายชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน เนื่องจากเกรงว่า information อาจถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ การทวงถามเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 แต่ว่านี้ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ ประกาศทางเฟซบุ๊กส่วนตัว 그의ข้อความระบุว่า ได้ยื่นขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ตามหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม entanto ได้รับคำตอบเพียงว่า "ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ใหญ่ลงนามอนุมัติและจัดส่งทางอีเมล" ซึ่งผ่านไปมากกว่า 1 เดือนยังไม่ได้รับ การล่าช้านั้นทำให้ емуเกิดความกังวลว่า สิทธิของประชาชนอาจถูกละเมิด และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ เข可真ขอให้สำนักทะเบียนกลาง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลและมอบความยุติธรรมแก่ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบบ 他尚保有侥幸心理认为该机构必须基于正确性、透明度和可审计性运作
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