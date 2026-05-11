"เอสเธอร์" ไม่ห่วงสวย! พลิกลุคนางเอกสายตลก ทำคลิปจนเป็นไวรัล กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อนางเอกสาว "เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา" สลัดลุคนางเอก มาสร้างคอนเทนต์สุดฮาในโซเชียล จนแฟนคลับถึงกับถามว่า นี่ใช่นางเอกที่ดูมาตั้งแต่เด็กจริงหรือเปล่า?
หรือแม้กระทั่งสงสัยว่าเป็น AI หรือไม่ เพราะแต่ละคลิปที่เจ้าตัวขยันลงนั้นเรียกเสียงหัวเราะได้แบบสุด ๆ ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ที่มาของคลิปทำเสียงแมลงวันว่า เห็นคนอื่นเล่นใน TikTok แล้วรู้สึกอยากลองทำบ้าง ซึ่งตอนถ่ายทำก็จริงจังมาก ถึงขั้นให้พี่ "เคน" ช่วยเช็กเสียงว่าเหมือนหรือยัง ซึ่งเขาก็ช่วยคอมเมนต์อย่างละเอียดว่าต้องเพิ่มสเต็ปเสียงตรงไหนถึงจะเหมือนที่สุด ส่วนที่โชว์ใช้เท้าพิมพ์มือถือนอกจากคลิปตลกแล้ว เอสเธอร์ยังค้นพบความสามารถพิเศษใหม่ คือการใช้เท้าพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งยืนยันว่าสามารถพิมพ์ได้จริง ส่งข้อความได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ย้ำไม่กลัวเสียลุคแฮปปี้ที่ได้สร้างเสียงหัวเราะเมื่อถามว่ากังวลเรื่องภาพลักษณ์นางเอกจะหายไปไหม เอสเธอร์ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าไม่ซีเรียสเลย กลับรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ได้เห็นคอมเมนต์ของแฟน ๆ และได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากขึ้น แม้ตัวจริงจะเป็นคนค่อนข้างนิ่งและจริงจังกับการทำงาน แต่เมื่อถึงโหมดเล่นก็พร้อมจัดเต็มเพื่อให้คนดูมีความสุข โดยตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังซ้อมอยู่คือคอนเทนต์ไก่ ที่ต้องใช้การแยกประสาทขั้นสู
