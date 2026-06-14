"เอวา" ปวรวรรณ ทายาทหมื่นล้าน โสดมา 1 ปีเต็มๆ ซึ่งเจ้าตัวโพสต์คลิปขอมีแฟนจากครอบครัวจะว่าอย่างไร อ่านข่าวต่อ : โสดตลอดชีวิตก็ได้! "เอวา" ปวรวรรณ โพสต์แซวตัวเอง ยอดแฟนๆเข้าไปดูพุ่งทะลุ 2 ล้านวิว ทั้งนี้ในคลิปครอบครัวได้ออกมาซึ่งแต่ละคนพูดดีมาก ด้าน "เอวา" เองยังระบุแคปชั่นอีกว่า... "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนูขอครอบ ครัวมีแฟน หลังโสดมา 1 ปีเต็มแย้ววว คิคิคิ คุณพ่อ ป๋าปู่ อาม่า และคุณแม่จะพูดสอนหนูเสมอเลยว่า **“คนดีหายากกว่าคนรวย”** "เพราะคุณพ่อและคุณปู่ก็มาจากครอบครัวที่ติดลบ เดินทางมาเมืองไทยด้วยเสื่อผืนหมอนใบแท้ๆ เลย คุณปู่ต้องสูญเสียคุณพ่อของท่านไปตั้งแต่ตอนอายุ 7 ขวบด้วยโรคไข้ป่า ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีทางรักษาเลยค่ะ ทำให้คุณปู่ต้องสู้ชีวิตทำงานหาเงินเลี้ยงดูเหล่าม่า ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพราะเหล่าม่าไม่มีเงินส่งเรียนเลย"... "คุณปู่เลยพูดสอนหนูตลอดว่า *คุณปู่จะไม่มีวันดูถูกคนจนเด็ดขาด* เพราะคุณปู่เคยจนถึงขั้นต้องกินแค่ข้าวคลุกน้ำปลามาก่อน และคุณปู่จะชอบพูดเสมอว่า : **“ถ้าความดีมีจริง ความรักก็มีจริง และความรักที่ดีก็เป็นผลจากความดีที่เราทำ”** "บอกเลยว่าครอบ ครัวเอวาไม่ได้มองหาคนรวยร้อยล้าน พันล้าน หรือหมื่นล้านเลยค่ะ ขอแค่เป็นคนที่รักลูก"
"เอวา" โสด 1 ปี ขอครอบครัวมีแฟน คำตอบพีคทุกคน!! เผลอแปปเดียว "เอวา ปวรวรรณ" ทายาทหมื่นล้าน โสดมา 1 ปีเต็มๆ ซึ่งเจ้าตัวโพสต์คลิปขอมีแฟนจากครอบครัวจะว่าอย่างไร อ่านข่าวต่อ : โสดตลอดชีวิตก็ได้!
"เอวา ปวรวรรณ" โพสต์แซวตัวเอง ยอดแฟนๆเข้าไปดูพุ่งทะลุ 2 ล้านวิว ทั้งนี้ในคลิปครอบครัวได้ออกมาซึ่งแต่ละคนพูดดีมาก ด้าน "เอวา" เองยังระบุแคปชั่นอีกว่า...
"จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนูขอครอบ ครัวมีแฟน หลังโสดมา 1 ปีเต็มแย้ววว คิคิคิ คุณพ่อ ป๋าปู่ อาม่า และคุณแม่จะพูดสอนหนูเสมอเลยว่า **“คนดีหายากกว่าคนรวย”** "เพราะคุณพ่อและคุณปู่ก็มาจากครอบครัวที่ติดลบ เดินทางมาเมืองไทยด้วยเสื่อผืนหมอนใบแท้ๆ เลย คุณปู่ต้องสูญเสียคุณพ่อของท่านไปตั้งแต่ตอนอายุ 7 ขวบด้วยโรคไข้ป่า ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีทางรักษาเลยค่ะ ทำให้คุณปู่ต้องสู้ชีวิตทำงานหาเงินเลี้ยงดูเหล่าม่า ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพราะเหล่าม่าไม่มีเงินส่งเรียนเลย"...
"คุณปู่เลยพูดสอนหนูตลอดว่า *คุณปู่จะไม่มีวันดูถูกคนจนเด็ดขาด* เพราะคุณปู่เคยจนถึงขั้นต้องกินแค่ข้าวคลุกน้ำปลามาก่อน และคุณปู่จะชอบพูดเสมอว่า : **“ถ้าความดีมีจริง ความรักก็มีจริง และความรักที่ดีก็เป็นผลจากความดีที่เราทำ”** "บอกเลยว่าครอบ ครัวเอวาไม่ได้มองหาคนรวยร้อยล้าน พันล้าน หรือหมื่นล้านเลยค่ะ ขอแค่เป็นคนที่รักลูก
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