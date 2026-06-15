"สิทธิพล" จี้ รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียเปิดด่านนำเข้ากุ้ง หวั่นประเมินผลกระทบต่ำกว่าจริง 5-10 เท่า

นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ร่วมแถลงถึงผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียสั่งระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย โดยระบุว่า การประเมินผลกระทบอาจต่ำกว่าจริง และเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งในภาคใต้
"สิทธิพล" จี้ รัฐบาล เร่งเจรจา มาเลเซีย เปิดด่านนำเข้า กุ้ง หวั่นประเมิน ผลกระทบ ต่ำกว่าจริง 5-10 เท่า เสี่ยงราคาทรุดทั้งระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเงา (ครม.
เงา) พรรคประชาชน นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ร่วมแถลงถึงผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียสั่งระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย โดยระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งในภาคใต้ได้เข้าหารือกับ ครม.
เงา พร้อมสะท้อนความกังวลว่ามาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ โดยจากการติดตามข้อมูลของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้าชี้แจง พบว่ารัฐบาลอาจประเมินผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง ขณะที่มาตรการช่วยเหลือที่เตรียมไว้ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งด่วน จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบ นายสิทธิพล ระบุว่า ครม.
เงามีข้อกังวลสำคัญ 3 ประเด็น โดยประเด็นแรกคือ การประเมินจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรมประมงคาดว่าความเสียหายจะอยู่ที่เพียง 300-400 ตันต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 10 ตัน และหากมาเลเซียปิดด่านนาน 12 เดือน ความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ตัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแพกุ้งในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนว่า ตัวเลขผลกระทบจริงอาจสูงกว่าข้อมูลของรัฐถึง 5-10 เท่า ซึ่งหากมีกุ้งค้างสต็อกจำนวนมากจนล้นตลาด จะส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและกระทบต่อราคากุ้งทั่วประเทศ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์จริงโดยเร็ว ประเด็นที่สอง คือ การติดตามสถานการณ์ราคากุ้ง โดยกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า ราคากุ้งยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นการอ้างอิงราคาจากพื้นที่ภาคกลาง ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์จริงในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้ไม่สามารถประเมินความรุนแรงของปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยในที่ประชุมกรรมาธิการฯ มีบางตัวเลขสะท้อนว่าราคากุ้งปรับสูงขึ้นด้วยซ้ำ แต่ข้อมูลจากผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าราคากุ้งบางขนาดลดลงแล้วกิโลกรัมละ 20-50 บาท ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอาจกำลังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ส่วนประเด็นที่สาม คือ มาตรการรับมือของรัฐบาลที่ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยกุ้งที่ค้างอยู่ในระบบมีระยะเวลาจำกัดเพียง 10-15 วัน ขณะที่ปัญหาดำเนินมาแล้วกว่า 2 สัปดาห์ แต่หลายมาตรการยังติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ และไม่สามารถดำเนินการได้ทันที นายสิทธิพล กล่าวอีกว่า มาตรการที่ภาครัฐเสนอส่วนใหญ่เป็นมาตรการระยะยาว เช่น การส่งเสริมโซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาระบบเลี้ยงคาร์บอนต่ำ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปกติ แต่ไม่ใช่มาตรการเฉพาะหน้าสำหรับรับมือวิกฤตจากการปิดด่านนำเข้าของมาเลเซีย ดังนั้น ครม.
เงา พรรคประชาชน ขอเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ การเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติมาตรการพยุงราคากุ้งในอัตรา 20 บาทต่อกิโลกรัม การเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่จริง และการเปิดเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดด่านนำเข้ากุ้งได้โดยเร็วที่สุด ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ควรเร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อช่วยระบายผลผลิตภายในประเทศให้เพียงพอกับปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจริง รวมถึงเร่งดำเนินมาตรการรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้ราคากุ้งตกต่ำจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการในวงกว้า
เกษตรกรรม กุ้ง มาเลเซีย รัฐบาล ผลกระทบ มาตรการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคใต้
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