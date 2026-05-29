ราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านดวล บลูเวฟ ชลบุรี ในศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก 2026/27 ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TRUE BALL THAI 1 และ TRUE SPORTS 2
"สุราษฎร์ธานี" เปิดรังรับ "การท่าเรือ" ศึกเดือด ฟุตซอลไทยลีก สัปดาห์นี้" ราชภัฏเพชรบุรี " ทีมพลังหนุ่มไร้พ่าย ดวล " บลูเวฟ ชลบุรี " - "สุราษฎร์ธานี" เปิดบ้านรับมือ "การท่าเรือ" ศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก 2026/27 ราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านดวล บลูเวฟ ชลบุรี วันเสาร์ที่ 30 พ.
ค. นี้ เวลา 18.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง TRUE BALL THAI 1 และ TRUE SPORTS 2"ไอ้หนุ่มเมืองเพชร" ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชเอ็ม" พีระ แหลมหลวง ผลงานสุดยอด ชนะ 4 เกมรวด เก็บ 12 คะแนนเต็ม รั้งรองจ่าฝูง นัดล่าสุดบุกชนะ นครราชสีมา เจที ทรัค 2023 ด้วยสกอร์ 4-3ความพร้อมเกมนี้ จะขาด วีรกาญน์ มณี ผู้รักษาประตูที่ติดโทษแบน ตัวหลักนำทัพโดย มินธาดา ภิรมย์อยู่ รองดาวซัลโหลกีฬาลีก 6 ประตู, ธนวัฒน์ มาขำ และ ศิรวิทย์ บัวทองเลิศ5 คนแรกที่คาดว่าจะลงสนาม : ฉัตรมงคล หอมหวน (ผู้รักษาประตู), ธนวัฒน์ มาขำ, ศิรวิทย์ บัวทองเลิศ, บุรพล ตาสาม, มินธาดา ภิรมย์อยู่ด้าน "ฉลามไฟฟ์" ของ "โค้ชโอ" ธนาธร สันทนาประสิทธิ์ สะดุดแพ้เกมแรกให้ ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน ผ่าน 4 นัด มี 9 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตารางเกมนี้ไม่มีใครติดโทษแบน ตัวหลัก ๆ ทั้ง กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, กฤษดา วงษ์แก้ว, ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง พร้อมลงสนาม5 คนแรกที่คาดว่าจะลงเล่น : ธีรรัตน์ อรทัย (ผู้รักษาประตู), ณัฐวุฒิ ดาดง, ณชนน แสงทอง, ภัณลพษ์ ตติยะทวีทรัพย์, กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ
