"พิเชฐ" อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบอุบัติเหตุรถไฟสินค้า-รถเมล์ 8 รายเสียชีวิต โครงการกรมขนส่งเพิ่มความปลอดภัยที่วิสุงเวช

พิเชฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำทีมตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณแยกอโศก-ดินแดง พร้อมสั่งเร่งสอบสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเกิดเหตุรถไฟสินค้าขบวนที่ 2126 ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 206 บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บประมาณ 25 ราย อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากกลุ่มควัน และเมื่อเวลา 16.35 น. ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
เกิดเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.
) ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถประจำทาง สาย 206 ที่จอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศก-เพชรบุรี บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดง (ช่วงระหว่างสถานีคลองตัน - สถานีมักกะสัน) ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและมีเพลิงไหม้ลุกลามบริเวณจุดเกิดเหตุ จากรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายภายในรถโดยสารประจำทาง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 25 ราย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
