"น้ำตาล ชลิตา" รักกัน 2 ปีแล้ว หวานสุด ‘เตะตีน’ แล้ว”

แม้ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องพูดคุยกันในเรื่องภาษาและความเหมาะสมในการทำคอนเทนต์ต่างๆ แต่ในที่สุดความรักและความเป็นส่วนตัวระหว่างทูปคนได้ปรับตัวลงตัวอย่างไรแล้วรู้สึกดีมากขึ้นทันเอง
"น้ำตาล ชลิตา" รักแฮปปี้หนุ่มตาน้ำข้าวเข้าปีที่สอง รับต้องปรับจูนกันเป็นเรื่องปกติ ปัดอีกฝ่ายสายเปย์ แต่อยากได้อะไรก็บอกเขาเรียกว่าช่วงนี้ ความรัก ลงตัวมากขึ้นสำหรับนางงาามสาวสวย "น้ำตาล ชลิตา" กับหนุ่มต่างชาติ ที่ช่วงนี้ หัวใจสีชมพูพองโต มีโมเมนต์หวานๆ ออกมา ล่าสุดได้มีโอกาสเจอน้ำตาล เจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่า " ความรัก หวานตรงไหน คือที่เราแชร์ จากสตอรี่เพื่อน เขาให้รองเท้า เราชอบแกล้งเล่น ว่าอยากได้จังเลยสีชมพูน่ารัก เขาก็ไม่ได้เปย์ขนาดนั้น นั้นมันก็เล็กๆน้อยๆ เขารู้ว่าเราชอบเลยอยากเอามาเซอร์ไพรส์ ไม่ได้ถึงขั้นตามใจ ถ้าอยากได้อะไรก็บอกเขา ทุกเทศกาลเขาซัพพอร์ตตลอด อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เขาเชื่อมั่นในหน้าที่ของเขา ส่วนตัวก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรขนาดนั้น แต่ถ้าได้มาก็เป็นกำไร แค่เราคบกันและได้ความสบายใจ ได้เป็นตัวเอง แค่นี้ก็แฮปปี้พอแล้ว ความรัก ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนั้นอาจจะมีเรื่องภาษาเข้ามาเป็นอุปสรรค เผยเขาบอกว่า ตอนนี้ก็อยากกลับไปเหมือนตอนแรกที่เราคุยกัน เพราะเราบ่นฉ่ำ ตอนนั้นภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยเก่ง ไม่ค่อยใช้แต่พอใช้ทุกวัน มันคล่องปากก็ไม่ต้องคิดแล้ว จะด่าอะไรเราก็พูดออกมาได้เลย ส่วน ความรัก .
