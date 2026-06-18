ติณติณ นักร้องวงนิวคันทรี และ ฟารีดา mente การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อ ของเด็กในท้อง การเก็บตัวอย่าง done บริษัท রোগส Lewin ตรวจที่ฮ่องกง คาดว่าจะรู้ผลภายใน 14 วัน ทั้งสองฝ่ายดีমาร •# ขณะที่ ฟารีด آموزش ged matured意念孩童 concoction 100% ของ ติณติณ และตั้งใจรับผิดชอบหากผลตรวจเป็นจริง ในขณะที่ทีมนักกฎหมายให้แนวทางหมายความสนิทสนมและรอผลตรวจก่อนดำเนินคดี Eksterne manage ขณะที่ครอบครัวติณติณからない ให้การสนับสนุน และเตรียมรับ children ในฐานะผู้ปกครอง
วันที่ 18 มิ ย 69 คลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์ ส肿块 วิภาวดี 16 แยก 6 ติณติณ นักร้องวง นิวคันทรี พร้อมครอบครัวและผู้จัดการวง นิวคันทรี เดินทางมาเก็บ DNA ขณะที่ ฟารีดา มาพร้อมกับพี่ชายและทนายพัฒน์หลังจากการเก็บ DNA แล้วเสร็จ后 ฟารีดา ออกมาให้สัมภาษณ์ โดยม万历ใจว่าลูกในท้องเป็นของติณติณ 100% ตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องลูก แต่ก็รู้สึกเสียใจที่คนในโซเชียลยังขุดคุ้ยประเด็นเก่าๆ ของตนเองออกมาอีก จึงอยากขอโอกาส夫会 said รู้สึกสํานึกผิดแล้วจริงๆ อยากทํางานอยากหาเงินมาเลี้ยงลูก และกราบขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงทําให้เสียหายทาง方面的ทนายพัฒน์ระบุว่า จากนี้ต้องรอผลตรวจยืนยันว่าเด็กในท้องเป็นลูกของติณติณหรือไม่ จากนั้นค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ขอแนะนําให้เป็นการพูดคุยเจรจาและตกลงกัน จะได้ไม่ต้องมีการไปฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล จากนั้น แพทย์ที่ทำการตรวจเก็บ DNA ออกมาให้ข้อมูลว่า การเก็บดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกจะใช้การตรวจเลือด แต่จะไม่ใช้การเจาะน้ำคร่ำเพราะเสี่ยงอันตรายต่อเด็กในท้อง โดยในส่วนของฟารีดา จะเก็บหรือการใช้วิธีการเจาะเลือดทั้งสองแขนเพื่อหาชิ้นส่วนดีเอ็นเอของเด็กในกระแสเลือดคุณแม่ ส่วนติณติณ เก็บโดยการเก็บตัวอย่างที่กระพุ้งแก้ม จากนั้นจะส่งผลการเก็บดีเอ็นเอไปตรวจที่แล็บในฮ่องกง และจะทราบผลอีกประมาณ 14 วัน พร้อมกับระบุว่าการตรวจในลักษณะนี้มีความแม่นยําถึง 99.
9% ทางด้าน ติณติณ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดนึง และขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ต ทั้งครอบครัว เพื่อน รวมถึงอาก๊อต (ก๊อต จักรพันธ์) ที่ให้กําลังใจมาโดยตลอด พร้อมกับย้ำว่าหากผลการตรวจดีเอ็นเอยืนยันว่าเป็นลูกของตนจริงก็พร้อมที่จะรับผิดชอบ แม่ของติณติณ แสดงความเป็นห่วง ฟารีดา และเป็นห่วงเด็กในท้อง อยากจะเข้าไปพูดคุยสอบถามแต่กลัว ฟารีดาไม่คุยด้วย และที่ผ่านมายังไม่เคยคุยกับทางครอบครัวของฝ่ายผู้หญิง และไม่รู้ว่าพ่อแม่ของ ฟารีดาเป็นคนไหน ยังไม่ได้เจอกัน พร้อมระบุว่า เรื่องนี้หากมีการคุยกันหลังบ้าน และตกลงกันได้ ก็จะเป็นไม่มีเรื่องราวบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ และทางครอบครัวก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดําอะไร ขณะที่พ่อของ ติณติณ กล่าวว่าในเรื่องของการกล่าวหาว่าติณติณ ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ในเรื่องนี้กำลังพิจารณาว่าจะฟ้องดำเนินคดีเพราะเกิดความเสียหายขึ้นกับครอบครัวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ติณติณ ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของ ก๊อต จักรพันธ์ และในฐานะผู้ดูแลศิลปินวงนิวคันทรี ระบุว่า ตอนนี้เห็นหลักฐานทุกอย่างทั้งหมดแล้วพบว่ามีการทํากันเป็นขบวนการ เพื่อทําลายชื่อเสียงของติณติณ และเตรียมดําเนินคดีอย่างแน่นอน พร้อมกับฝากบอกบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า ให้เตรียมรับผลที่จะตามมาได้เล
ติณติณ ฟารีดา ตรวจ DNA นิวคันทรี ครรภ์ ความรับผิดชอบ之父 การดำเนินคดี ฮ่องกง แลบบตรวจ
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