Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

"ติณติณ-ฟารีดา" ตามนัด! ตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อ ส่งตัวway发货ไปแลปที่ฮ่องกง คาดรู้ผลใน 14 วัน

ข่าวบันเทิง News

"ติณติณ-ฟารีดา" ตามนัด! ตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อ ส่งตัวway发货ไปแลปที่ฮ่องกง คาดรู้ผลใน 14 วัน
ติณติณ ฟารีดา ตรวจ DNAนิวคันทรีครรภ์ ความรับผิดชอบ之父
📆6/18/2026 4:46 AM
📰INNNEWS
58 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 63%

ติณติณ นักร้องวงนิวคันทรี และ ฟารีดา mente การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อ ของเด็กในท้อง การเก็บตัวอย่าง done บริษัท রোগส Lewin ตรวจที่ฮ่องกง คาดว่าจะรู้ผลภายใน 14 วัน ทั้งสองฝ่ายดีমาร •# ขณะที่ ฟารีด آموزش ged matured意念孩童 concoction 100% ของ ติณติณ และตั้งใจรับผิดชอบหากผลตรวจเป็นจริง ในขณะที่ทีมนักกฎหมายให้แนวทางหมายความสนิทสนมและรอผลตรวจก่อนดำเนินคดี Eksterne manage ขณะที่ครอบครัวติณติณからない ให้การสนับสนุน และเตรียมรับ children ในฐานะผู้ปกครอง

วันที่ 18 มิ ย 69 คลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์ ส肿块 วิภาวดี 16 แยก 6 ติณติณ นักร้องวง นิวคันทรี พร้อมครอบครัวและผู้จัดการวง นิวคันทรี เดินทางมาเก็บ DNA ขณะที่ ฟารีดา มาพร้อมกับพี่ชายและทนายพัฒน์หลังจากการเก็บ DNA แล้วเสร็จ后 ฟารีดา ออกมาให้สัมภาษณ์ โดยม万历ใจว่าลูกในท้องเป็นของติณติณ 100% ตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องลูก แต่ก็รู้สึกเสียใจที่คนในโซเชียลยังขุดคุ้ยประเด็นเก่าๆ ของตนเองออกมาอีก จึงอยากขอโอกาส夫会 said รู้สึกสํานึกผิดแล้วจริงๆ อยากทํางานอยากหาเงินมาเลี้ยงลูก และกราบขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงทําให้เสียหายทาง方面的ทนายพัฒน์ระบุว่า จากนี้ต้องรอผลตรวจยืนยันว่าเด็กในท้องเป็นลูกของติณติณหรือไม่ จากนั้นค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ขอแนะนําให้เป็นการพูดคุยเจรจาและตกลงกัน จะได้ไม่ต้องมีการไปฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล จากนั้น แพทย์ที่ทำการตรวจเก็บ DNA ออกมาให้ข้อมูลว่า การเก็บดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกจะใช้การตรวจเลือด แต่จะไม่ใช้การเจาะน้ำคร่ำเพราะเสี่ยงอันตรายต่อเด็กในท้อง โดยในส่วนของฟารีดา จะเก็บหรือการใช้วิธีการเจาะเลือดทั้งสองแขนเพื่อหาชิ้นส่วนดีเอ็นเอของเด็กในกระแสเลือดคุณแม่ ส่วนติณติณ เก็บโดยการเก็บตัวอย่างที่กระพุ้งแก้ม จากนั้นจะส่งผลการเก็บดีเอ็นเอไปตรวจที่แล็บในฮ่องกง และจะทราบผลอีกประมาณ 14 วัน พร้อมกับระบุว่าการตรวจในลักษณะนี้มีความแม่นยําถึง 99.

9% ทางด้าน ติณติณ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดนึง และขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ต ทั้งครอบครัว เพื่อน รวมถึงอาก๊อต (ก๊อต จักรพันธ์) ที่ให้กําลังใจมาโดยตลอด พร้อมกับย้ำว่าหากผลการตรวจดีเอ็นเอยืนยันว่าเป็นลูกของตนจริงก็พร้อมที่จะรับผิดชอบ แม่ของติณติณ แสดงความเป็นห่วง ฟารีดา และเป็นห่วงเด็กในท้อง อยากจะเข้าไปพูดคุยสอบถามแต่กลัว ฟารีดาไม่คุยด้วย และที่ผ่านมายังไม่เคยคุยกับทางครอบครัวของฝ่ายผู้หญิง และไม่รู้ว่าพ่อแม่ของ ฟารีดาเป็นคนไหน ยังไม่ได้เจอกัน พร้อมระบุว่า เรื่องนี้หากมีการคุยกันหลังบ้าน และตกลงกันได้ ก็จะเป็นไม่มีเรื่องราวบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ และทางครอบครัวก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดําอะไร ขณะที่พ่อของ ติณติณ กล่าวว่าในเรื่องของการกล่าวหาว่าติณติณ ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ในเรื่องนี้กำลังพิจารณาว่าจะฟ้องดำเนินคดีเพราะเกิดความเสียหายขึ้นกับครอบครัวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ติณติณ ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของ ก๊อต จักรพันธ์ และในฐานะผู้ดูแลศิลปินวงนิวคันทรี ระบุว่า ตอนนี้เห็นหลักฐานทุกอย่างทั้งหมดแล้วพบว่ามีการทํากันเป็นขบวนการ เพื่อทําลายชื่อเสียงของติณติณ และเตรียมดําเนินคดีอย่างแน่นอน พร้อมกับฝากบอกบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า ให้เตรียมรับผลที่จะตามมาได้เล

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

ติณติณ ฟารีดา ตรวจ DNA นิวคันทรี ครรภ์ ความรับผิดชอบ之父 การดำเนินคดี ฮ่องกง แลบบตรวจ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เดือดจัด! รัฐฟลอริดา สั่งฟ้อง TikTok ข้อหาปล่อยเด็กติดจอ วันละ 8 ชั่วโมงเดือดจัด! รัฐฟลอริดา สั่งฟ้อง TikTok ข้อหาปล่อยเด็กติดจอ วันละ 8 ชั่วโมงเดือดจัด! รัฐฟลอริดาสั่งฟ้อง TikTok ข้อหามอมเมา ปล่อยเด็กติดจอ วันละ 8 ชั่วโมง TikTok แก้เกม เริ่มแจ้งเตือนและเตรียมระงับบัญชีผู้ใช้ในฟลอริดา ที่อายุต่ำกว่า 14 ปี
Read more »

มัลลิกา ลุยหาเสียงจตุจักร-ลาดพร้าว รับฟังปัญหาคนกรุงมัลลิกา ลุยหาเสียงจตุจักร-ลาดพร้าว รับฟังปัญหาคนกรุงนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดซันทาวเวอร์ พร้อมพบปะประชาชนและพนักงานออฟฟิศเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
Read more »

เปิดนโบาย 'ประกันสังคมก้าวหน้า' ล่า 14 เสียง ชิงอำนาจปฏิรูปกองทุน 3 ล้านล้านบาทเปิดนโบาย 'ประกันสังคมก้าวหน้า' ล่า 14 เสียง ชิงอำนาจปฏิรูปกองทุน 3 ล้านล้านบาททีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดยุทธศาสตร์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ชี้ 7 เสียงไม่พอเปลี่ยนระบบ เดินหน้าล่า 14 ที่นั่ง หวังปฏิรูปกองทุนกว่า 3 ล้านล้านบาททั้งโครงสร้าง การลงทุน สิทธิประโยชน์
Read more »

สรุปมติเพิกถอนป่าทับลาน 2.6 แสนไร่ ใครได้ประโยชน์ ใครต้องรับกรรม?สรุปมติเพิกถอนป่าทับลาน 2.6 แสนไร่ ใครได้ประโยชน์ ใครต้องรับกรรม?กลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังจาก ที่ประชุม คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ(15 มิ.ย. 69) มีมติเห็นชอบการเพิกถอนพื้นที่ 'อุทยานแห่งชาติทับลาน' จำนวน 265,286 ไร่ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 14 มิถุนายน 2566
Read more »

ทรัมป์ปกป้องข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ชี้ช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลก เตือนพร้อมกลับมาโจมตีหากเตหะรานผิดสัญญาทรัมป์ปกป้องข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ชี้ช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลก เตือนพร้อมกลับมาโจมตีหากเตหะรานผิดสัญญาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมา defends ข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ระบุว่าช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่เตือนว่าจะกลับมาใช้กำลังทหารหากอิหร่านละเมิดสัญญา ขณะที่也必须 simultaneous เจ้าหน้าที่อธิบายข้อตกลง 14 ข้อ FDA ขยายเวลาahy การหยุดยิง 60 วัน เพื่อเจรจาสันติภาพถาวร
Read more »

เปิด 14 MOU สันติภาพ ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ฉบับทางการ ทรัมป์ลงนามแล้ว เตรียมเปิดโต๊ะเจรจาต่อ 60 วันเปิด 14 MOU สันติภาพ ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ฉบับทางการ ทรัมป์ลงนามแล้ว เตรียมเปิดโต๊ะเจรจาต่อ 60 วันTHE STANDARD เปิดเนื้อหาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 14 ข้อ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เจาะลึกประเด็นการทหาร พลังงาน นิวเคลียร์ และการยกเลิกคว่ำบาตร
Read more »



Render Time: 2026-06-18 07:46:13