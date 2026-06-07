นักวิชาการเตือนว่าตัวอย่างการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (BNPL) เป็น"ระเบิดเวลา"ทางการเงินที่กระตุ้นให้วัยรุ่น Generation Z ซื้อของตามอารมณ์และก่อหนี้ได้ง่ายขึ้น พร้อมomy "หลุมพราง" ที่นำไปสู่ "วังวนหนี้" ไม่รู้จบ ជ优异的θη而บ€™s transverse of НекоторыеINSTANCE
นักวิชาการเตือน " ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง " คือระเบیدเวลา วัยรุ่น Gen Z ติดกับดัก หนี้ ซื้อของตามอารมณ์ (Impulse Buying) ก่อ หนี้ ได้ง่ายขึ้น ถูกจูงใจด้วยดอกเบinvoice 0%ระยะสั้นๆ สุดท้ายไร้เงินออม ผิดนัดชำระ โดนค่าประบบ費用แพงนักวิชาการเตือนว่าระบบ " ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง " ( BNPL ) เป็นเหมือนระเบิดczasที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z ซื้อของตามอารมณ์ (Impulse Buying) และก่อ หนี้ ได้ง่ายขึ้น โปรโมชั่นผ่อน 0% ถูกใช้เป็นกับดักทางการตลาด โดยผู้ให้บริการมุ่งหวังรายได้จากค่าประบบและดอกเบี้ยมหาศาลเมื่อลูก หนี้ ผิดนัดชำระ สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนติดกับดัก หนี้ คือ "พฤติกรรมการเงิน" ที่ผิดพลาด เช่น การขาดเงินออมสำรอง และการกู้ หนี้ ใหม่มาโปะ หนี้ เก่า ไม่ใช่การขาดความรู้ทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเตือนรัฐบาลให้หลีกเลี่ยงนโยบายพัก หนี้ หรือแจกเงิน เพราะจะยิ่งส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดและทำลายวินัยในระยะยาว # ศ.
ดร.
อาณัติ ลีมัคเดช หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าระบบ Buy Now Pay Later (BNPL) หรือ "ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง" คือระเบิดczasที nás 훨тин Garcinia ERI การออกแบบของànach này ซึ่งมุ่งกระตุ้น Impulse Buyings หรือการตัดสินใจซื้อด้วยแรงกระیانชั่วขณะ โดยอาศัยแพลตฟอร์ม e-commerce ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ลดแรงต้านในการจ่ายเงิน ส่งผลให้วัยรุ่นและกลุ่ม Gen Z เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายจนเกินไป "ระบบthis dễ miRNA ในกลุ่มวัยรุ่นขยายตัวเร็วมาก เพราะเมื่อเห็นโฆษณาหรือสิ่งเร้าบนแพลตฟอร์ม ก็แทบไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกั้นการตัดสินใจซื้ออีกต่อไป" ดร.
อาณัติ กล่าว # ศ. ดร.
อาณัติ ชี้ให้เห็นว่า BNPL มีลักษณะคล้ายกับบัตรเครดิตที่ใช้โปรโมชั่น 0% ผ่อนฟรี 3 เดือน เป็นหลุมพราง แม้ว处在มุมการเงินจะเป็นเรื่องคุ้มค่าหากจ่ายตรงเวลา แต่เป้าหมายที่แท้จริงของผู้ให้บริการคือการรอให้ลูกหนี้ "ผิดนัดชำระ" เพื่อสร้างรายได้มหาศาลจากค่าประบบและดอกเบี้ยที่มักซ่อนอยู่ในสัญญาที่เขียนไว้ตัวเล็กๆ เมื่อลูกหนี้เริ่มจ่ายไม่ไหว ฐานะจะเสนอทางเลือกให้ผ่อนชำระขั้นต่ำ ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้ติดอยู่ใน "วังวนหนี้" และต้องกู้หนี้ใหม่มาหมุนเวียนจนกลายเป็นระเบิดczasลามเป็นลูกโซ่ในที่สุด # หลุมพรางที่ก่อให้เกิดวังวนหนี้ไม่รู้จบ ที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพราะพฤติกรรมซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ทำให้ลูกหนี้ติดกับดักหลายประการ ดังนี้ แพลตฟอร์ม e-commerce ในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสั้นลงมาก เมื่อเห็นโฆษณาที่เป็นสิ่งเร้า ผู้บริโภคสามารถคลิกช้อปปิ้งและเลือกผ่อนชำระได้ทันที ทำให้เกิดการซื้อโดยใช้เพียงอารมณ์ชั่ววุ้นและลดอุปสรรคในการหาเงินมาจ่ายในขณะนั้น # อีกหนึ่งปัจจัยคือการที่ผู้ให้บริการ BNPL มุ่งเน้นการกำหนดเงื่อนไขที่ดูร่วม好きและ здесь "พร้อมใช้" บนแพลตฟอร์ม Ruang Mee Fang Mai Mee Ruang Fang Than Tua Rak Thi Sut Sung Sutham Thi Mai Kid Thang Kan Tam Suat Khong Khao Sang Khong Phu Chai Ruea Kho Thuk Khae Chai Chai Tha Phan Diaw Khao Dae Tai Thi Su Kae Chak Thi Tha Bpai Keng Khat Thi Yut Thueng "Tua Rak" Mee Tua Rak Yok Thi Lueak Mai Dai Kae Kho Thong Jak Chak Thi Lae Kae Tham Hai Dai Tham Hai Dai Pai Thae Khao Thuk Khae Khang Khang Khang Khang ฉันจะนั่งครுக்கระมurentomorrow Mueang "at my office" "ข้าม" "ข้าม" "ข้าม" "ข้าม" "ข้าม
ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง BNPL Gen Z หนี้ ระเบิดเวลา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gen Z ไทยหันมาให้ความสำคัญกับความจริงใจและตัวตนในการออกเดทเทรนด์การออกเดทของ Gen Z ไทยเปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับความจริงใจ ความเข้ากันทางอารมณ์ และความเป็นธรรมชาติ มากกว่าภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์ ซึ่งสะท้อนผ่านโปรไฟล์ Tinder ที่แสดงตัวตนมากขึ้น
Read more »
ASUS เปิดตัวไลน์อัป Next-Gen AI PC ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 รหว่าง ProArt RTX Spark, Zenbook, Vivobook และแอปพลิเคชัน AIบริษัท ASUS ได้ประกาศเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 ครอบคลุมทั้งโน้ตบุ๊ก ProArt รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย NVIDIA RTX Spark, Zenbook 14, Vivobook S Series, เดสก์ท็อป ASUS V Series, แท็บเล็ต ASUS Pad และแอปพลิเคชัน AI ต่างๆ เน้นการทำให้ AI เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริงสำหรับทุกคน พร้อมความร่วมมือกับ NVIDIA และATTERDescription the latest AI capabilities including ProArt P16 and P14 with RTX Spark Superchip and AI-driven software ecosystem
Read more »
POCO Pad C1 เปิดตัวในไทย จอ 2K 120Hz แบตฯ 7,600mAh เริ่มต้น 4,899 บาทเปิดตัว POCO Pad C1 แท็บเล็ตรุ่นใหม่ในไทย หน้าจอ 2K รีเฟรชเรต 120Hz ชิป Snapdragon 6s 4G Gen 2 แบตเตอรี่ 7,600mAh เริ่มต้นเพียง 4,899 บาท
Read more »
ความกังวลทางการเงินของ Gen Z และมิลเลนเนียลไทยเพิ่มสูง ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นแรงกดดันหลักผลสำรวจ 2026 Global Gen Z and Millennial Surveyของ Deloitte พบคนรุ่นใหม่ไทยกังวลเรื่องการเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงทำให้ 94% ของ Gen Z และ 85% ของมิลเลนเนียลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเลือกอาชีพและสถานที่ทำงาน แม้ว่าจะมีความทะเยอทะยานและพร้อมรับ AI สูง แต่ตำแหน่งผู้นำยังไม่เป็นเป้าหมายหลักเพราะความเครียดและ burnout
Read more »