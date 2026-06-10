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ataques typhoon and heavy rain warning thailand june 69

อากาศและภูมิอากาศ News

ataques typhoon and heavy rain warning thailand june 69
ฝนตกหนักน้ำท่วมคลื่นสูง
📆6/10/2026 5:58 PM
📰Thansettakij
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 63%

ผู้ Chiang Mai, etc. have heavy rain and thunderstorms from 10-11, 14-15 June 69. Coastal and Andaman Sea areas face high waves.

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่ 10 - 11 และ 14 - 15 มิ.

ย. 69 ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 10 - 11 และ 14 - 15 มิ.

ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 25 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 10 - 11 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางด้านตะวันตกในช่วงวันที่ 13 - 15 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในวันดังกล่าว ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 25 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส สำหรับอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 - 35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตรลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมต

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

ฝนตกหนัก น้ำท่วม คลื่นสูง ลมตะวันตกเฉียงใต้ AFTA

 

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