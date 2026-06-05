Reid无忧无虑地跳出舒适圈，用全新EP《CHA CHA》点燃全场激情！

Reid回归带来全新單曲《CHA CHA》，一首充满活力与律动的Energy Pop作品。他挑战高难度舞蹈，并邀请JustmineNika出演MV，展现出 sexy 与 creative 交织的独特风格。同时，Gotcha Pop 3演唱会以连续三届的非stop精彩表演成为T-Pop盛事，Reid与Ozone等顶级艺人同台竞技，为乐迷带来极致体验。此外，Reid还推出新歌《Poor Boy》，以轻松诙谐的方式探讨家族期望与爱情的矛盾。
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