tomes1: จอมพลังสาวไทยครองอันดับ 6 คะแนนรวมทีมหญิง

ทีมประเทศไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลทางด้านของสุทธิ์แล้ว นางสาวณัฐธิดา รอบรู้ ลงชิงชัยรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ ผลปรากฏว่า ท่าสแนทช์ ครั้งแรกเรียกเหล็ก 96 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 96 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 101 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 96 กิโลกรัม จบอันดับ 9 จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ครั้งแรกยกผ่านที่ 125 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 130 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 136 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน จบอันดับ 5 ส่งผลให้น้ำหนักรวมมีสถิติ 226 กิโลกรัม จบอันดับ 8 ในขณะที่ หยูซิน จาง จากจีน เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 126 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 164 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 290 กิโลกรัม/ เวินซุน ฮู จากจีน รับ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 125 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 163 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 288 กิโลกรัม/ ทัวนา ซูเรน จากตุรกี รับ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 138 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 247 กิโลกรัม/ บาร์บารา นาซาเรต เมนโดซา ซาลาซาร์ รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 110 กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้รับรวมทั้งหมด 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง คว้าอันดับ 6 รางวัลคะแนนรวมทีมหญิง มาครอง
จอมพลังสาวไทยรวมพลังคว้าอันดับ 6 คะแนนรวมทีมหญิงมาครอง จากผลงาน 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ที่ประเทศอิยิปต์.
นางสาวณัฐธิดา รอบรู้ ทำผลงานดีที่สุดด้วยการจบอันดับ 5 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง ปิดฉากศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ในส่วนของทีมงาน พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ในฐานะผู้จัดการทีม ยกนิ้วการวางแผนที่ดีก่อนการแข่งขันระหว่างทีมงานและผู้ฝึกสอน ส่งผลให้ผลงานดีและการแข่งขันขึ้นมาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มมากขึ้
