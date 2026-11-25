受伊朗伊斯兰革命卫队袭击霍尔木兹海峡船只影响，WTI和布伦特原油价格在11月24日分别上涨至82.05和91.40美元/桶，市场担忧供应链中断风险加剧。

地缘政治局势在中东地区的急剧恶化导致国际原油价格显著上涨。泰国石油公共有限公司（Thai Oil PCL）的市场分析部门指出，由于紧张局势升级，市场参与者对供应链稳定性的担忧日益加剧。这一波动主要源于近期在关键能源运输通道发生的针对商业航运的敌对行动，直接影响了全球能源市场的信心。市场正在密切关注事态发展，以评估其对未来数月石油供应和价格形成的长期影响。

中东局势升级与海峡袭击事件详情

伊斯兰革命卫队（IRGC）宣称对靠近霍尔木兹海峡的未经授权运输船只发动了攻击，这一声明加剧了地区紧张局势。根据英国海事贸易行动（UKMTO）发布的官方报告，在2024年11月23日星期一，共有三艘船舶在穿越该海峡时遭受不明物体袭击。此次事件不仅标志着冲突从口头威胁升级为实际暴力行为，还引发了国际社会对关键海上咽喉要道安全的严重关切。霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输通道之一，任何干扰都可能对全球能源供应产生连锁反应。分析人士认为，此类袭击若持续发生，将迫使航运公司重新评估路线风险，进而推高保险费用和运输成本。

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WTI与布伦特原油价格走势分析

在2024年11月24日，美国西德克萨斯中质原油（WTI）的现货价格报收于每桶82.05美元，较前一日上涨1.88美元，涨幅约为1.88%。与此同时，布伦特原油（Brent）的价格也同步上扬，收于每桶91.40美元，上涨2.03美元，涨幅接近2.03%。这两大基准原油价格的同步上涨，反映了市场恐慌情绪对能源定价的直接传导机制。投资者纷纷涌入能源期货市场以对冲地缘政治风险，导致油价在短时间内迅速反弹。尽管涨幅看似温和，但在当前脆弱市场环境下，这种趋势若持续，可能引发更大幅度的波动。机构分析师强调，价格对负面新闻的高度敏感性表明，市场流动性正处于紧张状态。

美国调查网络攻击与航运安全威胁

据《华尔街日报》报道，美国政府正在调查伊朗是否参与了对多达50艘能源运输船舶的网络攻击。这些受影响的船只包括油轮、液化石油气（LPG）船以及化学品船，显示出攻击范围的广泛性和针对性。报道指出，部分船舶在航行过程中收到了爆炸威胁和恶意警告，这进一步凸显了现代航运业面临的非传统安全风险。网络攻击与传统物理袭击相结合，构成了复合型威胁，使得航运保险和安全管理变得更加复杂。如果确认伊朗是幕后黑手，这将被视为对全球能源基础设施的严重挑衅，可能引发更严厉的国际制裁或军事回应，从而彻底改变中东地缘政治格局。

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此外，美国国内原油库存水平的变化也为市场提供了另一重视角。路透社初步调查显示，截至2024年11月20日当周，美国原油库存预计将继续增加约90万桶。这一数据表明，尽管国际局势紧张，但美国的国内供应依然充足，甚至在某些方面处于高位。较高的库存水平通常会对油价构成下行压力，部分抵消地缘政治风险带来的上涨动力。然而，市场参与者注意到，这种基本面因素在当前恐慌情绪面前影响力减弱。投资者更倾向于关注供给侧的潜在中断风险，而非短期的需求或库存变化。这种心态转变意味着，只要存在供应中断的威胁，油价就可能维持高位运行。

俄罗斯石油出口增长缓解供应紧张

尽管中东局势动荡，但来自俄罗斯石油出口的强劲增长正在为市场提供缓冲。预计中国和印度在2024年将从俄罗斯进口创纪录数量的原油。数据显示，在2024年1月至11月中旬期间，两国平均每日进口量达到340万桶，较上年同期增长了约53万桶/日。这一增长得益于美国暂时放宽对俄罗斯石油的制裁措施，使得俄罗斯石油能够更顺畅地进入亚洲市场。充足的替代供应源有助于填补因伊朗潜在冲突而可能出现的供应缺口，从而在一定程度上缓解了全球市场的供应紧张状况。这种多极化的供应格局使得油价难以出现极端飙升，因为任何地区的供应中断都可以被其他地区的增产所部分弥补。然而，这种平衡极其脆弱，一旦俄罗斯供应链本身受到制裁或其他因素干扰，市场可能会迅速回归到对稀缺性的定价中。综合来看，当前油价波动是地缘政治风险与基本面供需变化共同作用的结果，未来走势将取决于中东冲突的演变及全球主要消费国的库存策略调整。