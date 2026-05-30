ドレイク、100万ドルでアーセナル勝利に賭ける「PSG破壊呪い」再発か？

ドレイクがUEFAチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがPSGに勝つと100万ドルを賭けた。過去の大穴賭けでほぼ全敗の「ドレイクの呪い」が、今度はアーセナルファンを動揺させ、PSGファンを喜ばせている。また、ドレイクがアンバサダーを務めるStake.comを通じたクリプト賭博への関心も高まっている。

2025年5月30日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝がブダペストのプスカシュ･アリーナで行われる。 プレミアリーグを制した アーセナル と、リーグ･アン王者のパリ･サンジェルマン（ PSG ）が対戦するこの一戦は、サッカー界全体が注目するビッグマッチだ。

この試合に、世界的なヒップホップアーティスト、ドレイクが100万ドル（約1億4000万円）の大金を賭けると報じられ、波紋を呼んでいる。 ドレイクは自身が公認アンバサダーを務める暗号資産（仮想通貨）賭博プラットフォーム「Stake.com」を通じて、アーセナルの勝利に賭けたとされている。 ドレイクと言えば、過去に数々のスポーツ大国額賭けを行い、その殆どで敗北していることで悪名高い。2023年のスーパーボウルではカンザスシティ・チーフスに70万ドルを賭けたが、フィラデルフィア・イーグルスに敗れ、資金を失った。

それ以前にも、NHLのエドモントン・オイラーズやNBAのダラス･マーベリックスへの大穴賭けで失敗している。 この連敗ぶりから、ファンの間では「ドレイクの呪い」「ドレイク破壊」などと呼ばれるようになった。 アーセナルファンは「ドレイクが賭ける＝不吉」と懸念する一方、PSGファンは「ドレイクが牽制する＝PSGに有利」と逆に喜んでいる。 実際、過去にドレイクが賭けたチームが軒並み敗れていることから、ファンの間では「ドレイクが賭けた時点でPSGの勝利がほぼ確定」とまで言われる始末だ。

この賭けは、サッカー自体の勝敗に直接影響するものではないが、クリプトコミュニティにとっては別の意味がある。 Stake.comはドレイクを起用したプロモーションで有名で、彼が大穴賭けをするたびに、プラットフォームへの関心と新規ユーザーが急増する。 ドレイクが公に「BTC Crypto Big Timer」と自称するように、彼の行動はクリプト市場の一部に影響を与える。 今回の100万ドル賭けも、Stake.comを通じたクリプト賭博の流行を後押しする可能性が高い。

サッカー的分析としては、PSGがやや有利と見る向きが多い。 PSGはUEFAチャンピオンズリーグの前回優勝チームで、決勝の経験も豊富だ。 Bayern Münchenを破って勝ち上がってきた実力は本物で、 Laliga王者のインテル･ミラノを5-0で破った前回決勝の圧勝も記憶に新しい。 一方のアーセナルは、この2005/06シーズン以来、準優勝した歴史こそあるが、実際に優勝したことはなく、決勝進出は今回が2度目。

若くフレッシュなチーム構成は魅力だが、PSGの深い布陣と大試合の経験には及ばないという見方が支配的だ。 しかし、ドレイクの呪いが「今度こそ」切れるかどうかも含め、世界中がこの試合を固唾を飲んで見守るだろう





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