xTool เปิดแคมเปญ Black Friday 2026 ลดสินค้าเลเซอร์ 10% พร้อมฟีเจอร์แกะสลักคัสตอมสุดล้ำ
xTool เปิดตัวแคมเปญ Black Friday 2026 ลดราคาสินค้า 10% และบริการ xToolCare 20% ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2569 พร้อมโปรโมทเครื่องแกะสลักเลเซอร์เป็นของขวัญปีใหม่พร้อมฟีเจอร์คัสตอมเฉพาะบุคคล
บริษัท xTool ประกาศเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายในเทศกาล Black Friday 2026 อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดช่วงเวลาแคมเปญอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2569 กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมการลดราคาผลิตภัณฑ์เลเซอร์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงบริการขยายความคุ้มครองเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของครีเอเตอร์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดแคมเปญและสิทธิ์ประโยชน์ผู้ซื้อ
ภายใต้แคมเปญ Black Friday 2026 ของ xTool ลูกค้าจะได้รับส่วนลดราคาปกติ 10% สำหรับสินค้าทุกรุ่นและอุปกรณ์เสริม โดยข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับรุ่น O1, X1, C1, P2S และ F1 Ultra รวมถึงสินค้าที่มีตำหนิและชุดสินค้า Bundle นอกจากนี้ บริการ xToolCare หรือแผนคุ้มครองและขยายการรับประกันเครื่อง ยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 20% ผู้ที่ตัดสินใจซื้อรุ่นยอดนิยมอย่าง F2, F2 Ultra, F2 Ultra UV, F1 Ultra หรือ M2 ยังจะได้รับไฟล์โปรเจกต์ดิจิทัล (Digital Project) ติดมาพร้อมกันทันที ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มผลิตชิ้นงานได้โดยไม่ต้องรอสร้างไฟล์ใหม่ และมีสิทธิ์เข้าถึงคอลเลกชันพิเศษในคอมมูนิตี้ Atomm ของ xTool ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อผู้สร้างสรรค์สาย DIY เข้าด้วยกันAlso readLumentum ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ปั้นปทุมธานีสู่ฐานผลิตชิปเลเซอร์ AI โลก
กลยุทธ์ของขวัญปีใหม่และพันธมิตรค้าปลีก
xTool เสนอให้เครื่องแกะสลักเลเซอร์เป็นตัวเลือกของขวัญในช่วงปีใหม่ โดยเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถสลักชื่อ ข้อความ หรือลวดลายลงบนสิ่งของเพื่อสร้างความเป็นเฉพาะบุคคลได้ หรือใช้ผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับธุรกิจ ปัจจุบัน xTool ได้สร้างพันธมิตรกับแบรนด์ค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ชั้นนำอย่าง Starbucks Reserve, Stanley, Decathlon, Ray-Ban, PRG Golf และ Huawei หนึ่งในตัวอย่างการใช้งานจริงที่มีให้เห็นคือที่ Starbucks Reserve ที่ไอคอนสยาม ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำเครื่องแกะสลักของ xTool มาติดตั้งเพื่อให้บริการสลักชื่อหรือข้อความลงบนกระบอกน้ำของร้านโดยตรง สร้างประสบการณ์การซื้อที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีระบบเลเซอร์คู่และประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องแกะสลักเลเซอร์ของ xTool มาพร้อมระบบเลเซอร์ 2 ระบบในเครื่องเดียว ได้แก่ เลเซอร์ไฟเบอร์ MOPA กำลัง 60W และเลเซอร์ไดโอด 40W ซึ่งทำให้เครื่องนี้มีความสามารถหลากหลายทั้งการแกะสลัก การทำสี การปั๊มนูน และการตัดโลหะชนิดต่างๆ เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง และไทเทเนียม รวมถึงวัสดุอื่นอย่างไม้ หนัง กระดาษ และพลาสติก สามารถทำสีบนชิ้นงานได้มากกว่า 100 สี โดยให้ผลลัพธ์สีที่สวยงามที่สุดเมื่อทำงานบนวัสดุประเภทสเตนเลสและไทเทเนียมอัลลอย เครื่องสามารถทำความเร็วในการทำงานได้สูงสุด 15,000 มิลลิเมตรต่อวินาที บนพื้นที่ทำงานขนาด 220 x 220 มิลลิเมตร และขยายพื้นที่ได้เป็น 220 x 500 มิลลิเมตรเมื่อใช้คู่กับสายพานเสริม
นวัตกรรมเลนส์ UV และระบบกล้องอัตโนมัติ
สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เครื่องรุ่นล่าสุดยังติดตั้งเลนส์ UV 5W ที่มีความยาวคลื่น 355 nm ทำงานในกระบวนการ Cold Processing ซึ่งมีการสะสมความร้อนต่ำมาก ทำให้ขอบงานไม่เกิดรอยไหม้ เหมาะสำหรับวัสดุเช่น เซรามิก อะคริลิก หิน หนัง และแก้วคริสตัลเกรด K9 จุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการแกะสลักงานบนวัสดุโปร่งใส ทั้งบนผิวหน้าและภายในเนื้อวัสดุ (Inner Engraving) นอกจากนี้ เครื่องยังมีกล้องความละเอียด 48MP จำนวน 2 ตัว ทำหน้าที่ช่วยจัดตำแหน่งชิ้นงานอัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำและลดขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งาน
กำหนดการ Flash Sale และกิจกรรมพิเศษสิ้นปี
ตลอดแคมเปญจะมีกิจกรรม Flash Sale ที่เข้มข้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:00 น. สำหรับการลดราคาของรุ่น F2 Ultra Dual Standalone และ M2 20W Deluxe Bundle ในจำนวนจำกัด ส่วนในวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวัน Black Friday ลูกค้า 200 คำสั่งซื้อแรกของวัน จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกคอมมูนิตี้ Atomm ฟรี 6 เดือน และยังมีกิจกรรมลุ้นรับสิทธิจ่าย 0 บาท โดยการจับสลากผู้โชคดีรอบละ 1 คน รวม 3 รอบ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2569 ตามลำดับ
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