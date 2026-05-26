van de Poppe มอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตให้ AI

📆5/26/2026 8:20 AM
📰siamblockchain
van de Poppe, นักลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตสูงถึง $160,000, ได้ตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า.

จากเดิมพอร์ตการลงทุนของ van de Poppe ที่เคยมีมูลค่าสูงถึง $160,000 แต่ตอนนี้กลับมีมูลค่าเหลือเพียง $80,000 เขาจึงตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า สำหรับเบื้องหลังการทำงาน เขาได้ตั้งเงื่อนไขให้ AI สร้างกรอบการทำงานของที่อิงตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สัญญาณซื้อขายจากดัชนี RSI และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบิตคอยน์ ซึ่งระบบนี้จะสร้างสัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แทนที่จะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์สภาพตลาดในภาพรวมทั่วไปแม้จะเป็นนักวิเคราะห์มากประสบการณ์และเคยสร้างกำไรมหาศาลมาได้ด้วยตนเอง แต่ van de Poppe ยอมรับว่า เขาก็ทำเรื่องผิดพลาดไม่ต่างจากนักลงทุนคนอื่น ซึ่งก็คือการเทรดโดยใช้อารมณ์ และเลือกลงทุนในเหรียญที่ผิดจนทำให้พอร์ตเกิดการ drawdowns รุนแรงถึงระดับ 70-80% ในช่วงปีก่อน กลับกัน AI นั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ความผิดพลาดที่เกิดจากความตื่นตระหนกแทบจะเป็นศูนย์ ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อใจระบบนี้คือ ตอนที่เขาอยากจะเทขายเหรียญตัวหนึ่งทิ้ง แต่ AI กลับเตือนไม่ให้ขายเพราะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เ�ยรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อย เมื่อเห็นว่าพอร์ตกว่า 41% ไปกระจุกตัวอยู่กับสินทรัพย์เพียงตัวเดียว ในขณะที่ AI สั่งให้อยู่เฉยๆ แทนที่จะรีบขายเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งสุดท้ายแล้วเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ผลลัพธ์จากการให้บอทบริหารพอร์ตในครั้งนี้ของเขาจะรุ่งหรือจะร่ว.

Cryptocurrency AI Claude AI Van De Poppe Drawdowns AI Trading AI Decision-Making AI Warning AI Trading Strategy

 

