van de Poppe มอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตให้ AI

van de Poppe, นักลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตสูงถึง $160,000, ได้ตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า.
จากเดิมพอร์ตการลงทุนของ van de Poppe ที่เคยมีมูลค่าสูงถึง $160,000 แต่ตอนนี้กลับมีมูลค่าเหลือเพียง $80,000 เขาจึงตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า สำหรับเบื้องหลังการทำงาน เขาได้ตั้งเงื่อนไขให้ AI สร้างกรอบการทำงานของที่อิงตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สัญญาณซื้อขายจากดัชนี RSI และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบิตคอยน์ ซึ่งระบบนี้จะสร้างสัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แทนที่จะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์สภาพตลาดในภาพรวมทั่วไปแม้จะเป็นนักวิเคราะห์มากประสบการณ์และเคยสร้างกำไรมหาศาลมาได้ด้วยตนเอง แต่ van de Poppe ยอมรับว่า เขาก็ทำเรื่องผิดพลาดไม่ต่างจากนักลงทุนคนอื่น ซึ่งก็คือการเทรดโดยใช้อารมณ์ และเลือกลงทุนในเหรียญที่ผิดจนทำให้พอร์ตเกิดการ drawdowns รุนแรงถึงระดับ 70-80% ในช่วงปีก่อน กลับกัน AI นั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ความผิดพลาดที่เกิดจากความตื่นตระหนกแทบจะเป็นศูนย์ ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อใจระบบนี้คือ ตอนที่เขาอยากจะเทขายเหรียญตัวหนึ่งทิ้ง แต่ AI กลับเตือนไม่ให้ขายเพราะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เ�ยรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อย เมื่อเห็นว่าพอร์ตกว่า 41% ไปกระจุกตัวอยู่กับสินทรัพย์เพียงตัวเดียว ในขณะที่ AI สั่งให้อยู่เฉยๆ แทนที่จะรีบขายเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งสุดท้ายแล้วเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ผลลัพธ์จากการให้บอทบริหารพอร์ตในครั้งนี้ของเขาจะรุ่งหรือจะร่ว.
จากเดิมพอร์ตการลงทุนของ van de Poppe ที่เคยมีมูลค่าสูงถึง $160,000 แต่ตอนนี้กลับมีมูลค่าเหลือเพียง $80,000 เขาจึงตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า สำหรับเบื้องหลังการทำงาน เขาได้ตั้งเงื่อนไขให้ AI สร้างกรอบการทำงานของที่อิงตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สัญญาณซื้อขายจากดัชนี RSI และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบิตคอยน์ ซึ่งระบบนี้จะสร้างสัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แทนที่จะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์สภาพตลาดในภาพรวมทั่วไปแม้จะเป็นนักวิเคราะห์มากประสบการณ์และเคยสร้างกำไรมหาศาลมาได้ด้วยตนเอง แต่ van de Poppe ยอมรับว่า เขาก็ทำเรื่องผิดพลาดไม่ต่างจากนักลงทุนคนอื่น ซึ่งก็คือการเทรดโดยใช้อารมณ์ และเลือกลงทุนในเหรียญที่ผิดจนทำให้พอร์ตเกิดการ drawdowns รุนแรงถึงระดับ 70-80% ในช่วงปีก่อน กลับกัน AI นั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ความผิดพลาดที่เกิดจากความตื่นตระหนกแทบจะเป็นศูนย์ ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อใจระบบนี้คือ ตอนที่เขาอยากจะเทขายเหรียญตัวหนึ่งทิ้ง แต่ AI กลับเตือนไม่ให้ขายเพราะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เ�ยรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อย เมื่อเห็นว่าพอร์ตกว่า 41% ไปกระจุกตัวอยู่กับสินทรัพย์เพียงตัวเดียว ในขณะที่ AI สั่งให้อยู่เฉยๆ แทนที่จะรีบขายเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งสุดท้ายแล้วเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ผลลัพธ์จากการให้บอทบริหารพอร์ตในครั้งนี้ของเขาจะรุ่งหรือจะร่ว
Cryptocurrency AI Claude AI Van De Poppe Drawdowns AI Trading AI Decision-Making AI Warning AI Trading Strategy
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nvidia ขยายการลงทุน AI และโมเดลอุตสาหกรรมปรับใช้ผลประโยชน์จากลูกค้าตลอดระยะเวลาปัจจุบัน Nvidia กำลังก้าวสู่ระดับของการเป็นผู้สู่เกียรติคุณได้ตั้งแต่การลงทุนมากถึง $45,000 ล้านทั่วถึงในการสร้างโมเดล AI, cloud, optical networking และประสานกันกับการลงทุนในความสำเร็จกลับมาที่ลูกค้าของ Nvidia ซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างอุปสงค์ต่อเนื่องของ Nvidia GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI
Read more »
สโผทฉม ปย์นบริษัทสตาร์ทอัปด้าน AI Companion ประกาศรับสมัคร ที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่jections จำนวน 10 ตำแหน่ง โดยเสนอค่าตอบแทนสูงถึง 65,000 บาท สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบนาน 4 สัปดาห์ ซึ่งหน้าที่หลักคือการทดสอบฟีเจอร์ของระบบ AI และประเมินผลลัพธ์เชิงสุขภาพ
Read more »
มัลลิกา เปิดตัวลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูจุดแข็ง ‘มนุษย์ผู้ทันกาลเวลา ผู้นำมหานครแห่งอนาคต’มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามอิสระ โดยนำเสนอ 5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองกรุงเทพฯ โดยใช้ AI และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เช่น การจราจรอัจฉริยะ หรือ AI Traffic, การเตือนภัยล่วงหน้าตั้งแต่ฝน, การใช้ AI-Drone ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการใช้ AI ครอบคลุมระบบ CCTV 24 ชั่วโมง
Read more »
NVIDIA ส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่ ออกแบบสำหรับ Agentic AINVIDIA เริ่มส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่สำหรับปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดของบริษัท ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับในการใช้งาน Agentic AI โดยเฉพาะ ช่วยให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลของซีพียูเพิ่มสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 50% และประหยัดพลังงานมากถึง 2 เท่า
Read more »
แรงงานไทย 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก Gen AI จับตา 'Physical AI' ระลอกถัดไป สะเทือนโรงงาน-โลจิสติกส์-งานบริการไทยสภาพัฒน์เผยผลวิเคราะห์ แรงงานไทย 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก Gen AI และ 2.2 ล้านคนเสี่ยงถูกทดแทน จับตา Physical AI ระลอกถัดไป
Read more »
Gen Z กับการใช้ AI: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มาพร้อมความกังวลและการปรับตัวในโลกการทำงานเจาะลึกพฤติกรรมการใช้ AI ของคนรุ่น Gen Z ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ พร้อมวิเคราะห์ความกังวลเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ และแนวทางการปรับตัวในองค์กรเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมืออัปสกิลแทนการทดแทนมนุษย์
Read more »