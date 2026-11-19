vivo X500 Series เปิดตัวไทย ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท พร้อมชิป 2 นาโนเมตร
vivo X500 Series เปิดตัวประเทศไทย 19 พ.ย. 69 ราคา 42,999-82,999 บาท ใช้ชิป 2 นาโนเมตร กล้อง ZEISS พร้อมโปรโมชันพิเศษ
vivo ประเทศไทย นำโดยบริษัท Vivo Communications Thailand Co., Ltd. ประกาศเปิดตลาดสมาร์ทโฟน vivo X500 Series อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 โดยเริ่มต้นจำหน่ายผ่าน vivo Brand Shop ช่องทางออนไลน์ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งรุ่นพื้นฐาน X500 ที่ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท รุ่น X500 Pro ราคา 48,999 บาท และเรือธง X500 Pro Max ที่เริ่มต้นที่ 54,999 บาท ไปจนถึงรุ่นความจุสูงสุด 82,999 บาท
สเปกชิปและหน้าจอประสิทธิภาพสูง
vivo X500 Pro Max และ vivo X500 Pro ใช้โปรเซสเซอร์ MediaTek Dimensity 9600 Pro ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตร ในขณะที่รุ่นมาตรฐาน X500 ใช้ชิป Dimensity 9600M เทคโนโลยี 3 นาโนเมตร ทั้งสามรุ่นมาพร้อมแบตเตอรี่ BlueVolt รองรับชาร์จเร็ว 90W และชาร์จไร้สาย 40W หน้าจอ ZEISS Master Color Display รองรับรีเฟรชเรต 144Hz โดย Pro Max ใช้จอ 6.85 นิ้วความสว่าง 4,400 nits Pro ใช้จอ 6.36 นิ้วความสว่าง 4,500 nits ส่วน X500 ใช้จอ 6.59 นิ้วความสว่าง 4,000 nitsAlso readDEFA ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเปลี่ยนโลกไร้พรมแดน
ระบบกล้อง ZEISS โฟกัสภาพถ่ายคอนเสิร์ต
ซีรีส์นี้ใช้กล้อง ZEISS โดย X500 Pro Max มาพร้อมกล้องเทเลโฟโต้ 200 ล้านพิกเซล เซนเซอร์ HP0 ขนาด 1/1.4 นิ้ว พร้อม OIS และเลนส์เสริม Gen 2 ระยะ 400mm รองรับ Stage Mode 3.0 ถ่าย 4K 60 fps สำหรับคอนเสิร์ต รุ่น Pro และ X500 ใช้เทเลโฟโต้ 64 ล้านพิกเซล LYTIA 610 พร้อมเลนส์เสริมระยะ 200mm กล้องหลัก Pro Max เป็น ZEISS TrueDynamic 50 ล้านพิกเซล LYTIA L910 f/1.57 OIS 3° Gimbal Grade ส่วน Pro ใช้เซนเซอร์เดียวกัน OIS 1.5° และ X500 ใช้กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล LYTIA 828 f/1.68 พร้อมเทเลโฟโต้ 64 ล้านพิกเซล LYTIA 610
ระบบปฏิบัติการและคุณสมบัติพิเศษ
vivo X500 Series ทุกรุ่นใช้ OriginOS 7 บน Android 17 พร้อม Origin Workbench เปิดแอปได้สูงสุดห้าแอป และ Jovi AI Agent ควบคุม PC ผ่าน vivo Office Kits ส่งไฟล์ Quick Share ไป iPhone AirPods Apple Watch iPad MacBook และเข้าถึง iCloud ได้ ตัวเครื่องรองรับ IP68 และ IP69 พร้อม Flash Film Portrait 3 โทนและ AI Creative Camera มากกว่า 30 รูปแบบ ทั้งสามรุ่นมีสิทธิ์แลกเครื่องเก่าสูงสุด 8,000 บาท และรับ Google AI Pro ฟรีสามเดือนพื้นที่ 5TB
ราคาและโปรโมชันซื้อและรับเครื่อง
โปรโมชันซื้อและรับเครื่องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มีสิทธิพิเศษเฉพาะรุ่น โดย X500 Pro Max รุ่น 12GB + 256GB ราคา 54,999 บาท 12GB + 512GB ราคา 59,999 บาท และ 12GB + 1TB ราคา 82,999 บาท ซึ่งรุ่นความจุ 1TB จำหน่ายเฉพาะ Photographer Kit พร้อม Gift Box มูลค่า 1,599 บาท ส่วน X500 Pro ความจุ 12GB + 256GB ราคา 48,999 บาท สี Starry Gray และ Sunset Orange พร้อมเคสมูลค่า 1,299 บาท และ X500 ความจุ 12GB + 256GB ราคา 42,999 บาท และ 12GB + 512GB ราคา 48,999 บาท พร้อมเคสมูลค่า 1,299 บาท ทั้งสามรุ่นยังได้รับ vivo Care ประกันตัวเครื่องสองปี และประกันกระจกแตกกล้องแตกฝาหลังแตกหนึ่งปี
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