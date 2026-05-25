vivo Y600 Turbo สมาร์ทโฟนใหม่จาก Y600 Series ที่มีการ์ดเงินจูงใจ

vivo ประเทศจีนเปิดตัว Y600 Turbo สมาร์ทโฟนแบตใหญ่รุ่นใหม่จาก Y600 Series จัดเต็มด้วยความจุมากถึง 9000mAh และสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 1200 รอบชาร์จ
vivo ประเทศจีนเปิดตัว Y600 Turbo สมาร์ทโฟนแบตใหญ่รุ่นใหม่จาก Y600 Series จัดเต็มด้วยความจุมากถึง 9000mAh แถมยังชูจุดเด่นว่าจะใช้งานได้ยาวนานถึง 1200 รอบชาร์จก่อนที่แบตจะเสื่อมarging 90W whereas ด้านดีไซน์ แม้ว่า vivo Y600 Turbo จะได้แบตเตอรี่ความจุใหญ่มาก แต่คัวเครื่อง Economy.isdigit Just มีน้อยเพียง 8.29 มม.
และเบาแค่ 215 กรัมเท่านั้น มีให้เลือก 3 สีได้แก่ Dune Gold, Electric Blue และ Millennium Pink ที่หน้าจอ vivo Y600 Turbo ได้จอ AMOLED ขนาด 6.83' ความละเอียด 1.5K รองรับการแสดงผลสีสัน 1.07 พันล้านสี Refresh rate 120Hz backstage รองรับความสว่างสูงสุดถึง 5000nits มีค่าความถี่หน้าจอ 4320Hz PWM Dimming สเปคภายใน ใช้ชิป Snapdragon 7s Gen 4 ขนาด 4nm มีความจุสูงสุด 12GB+512GB (LPDDR4X+UFS 3.1) แจ$user OS 6 บนพื้นฐาน Android 16รองรับ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 ร้านกล้อง vivo Y600 Turbo ได้กล้องหลัก 50MP + กล้อง Depth 2MP ในขณะที่กล้องหน้า 8MP ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหว EIS และกล้องหลังสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 4K วันนี้ ราคา vivo Y600 Turbo เริ่มต้น 2299 หยวน (ประมาณ 11,000 บาท) สำหรับความจุ 8GB+256GB และสูงสุด 2899 หยวน (ประมาณ 13,900 บาท) สำหรับความจุ 12GB+512GB ทันใจ
Vivo Y600 Turbo สมาร์ทโฟนใหม่ Y600 Series การ์ดเงิ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คาด vivo X100 Series เปิดตัวพร้อม LPDDR5T DRAM ที่ทำงานได้ไวกว่า LPDDR5X ถึง 12.5%มือถือรุ่นใหม่ของตระกูล vivo X-Series กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ และล่าสุดแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บน Weibo สังคมออนไลน์ของจีนก็ได้ให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับมือถือ vivo X100 Series
Read more »
ราคาไทย vivo V40 5G และ vivo 40 Pro 5G กล้องเลนส์ ZEISS ทุกตัว กันน้ำทุกรุ่น ราคาเริ่มต้น 15,999 บาทราคาไทยvivo เปิดตัว vivo V40 series ในไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ แน่นอนว่าทั้ง vivo V40 5G และ vivo V40 Pro 5G ยังคงจัดเต็มเรื่องกล้องเหมือนเดิม
Read more »
เปิดตัว iQOO Z9 Turbo+ สมาร์ทโฟนเกมมิ่งตัวท็อปตระกูล Z9 Series ชิปเซต Dimensity 9300+ แบตอึดสุด 6,400 mAhเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับ สำหรับ iQOO Z9 Turbo+ สมาร์ทโฟนแบรนด์ย่อยจาก vivo ที่เปิดตัวออกมาเสริมทัพรุ่นอื่นๆ ในตระกูล Z9 Series ในจีน
Read more »
เปิดตัว OnePlus Turbo 6 | Turbo 6V เกมมิ่งโฟนชิป Snapdragon | แบตฯ 9000mAhเปิดตัว OnePlus Turbo 6 | Turbo 6V เกมมิ่งโฟนชิป Snapdragon | แบตฯ 9000mAh | ชาร์จไว 80W! - Android News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
เปิดตัว REDMI Turbo 5 Max: ดีไซน์ส้มใหม่ แรงบันดาลใจจาก iPhone 17 Pro พร้อมสเปคสุดล้ำREDMI เตรียมเปิดตัว Turbo 5 Max พร้อมดีไซน์ใหม่สีส้มสะดุดตา แรงบันดาลใจจาก iPhone 17 Pro, ชิป Dimensity 9500s, แบตเตอรี่ 9000mAh, และการชาร์จไว 100W พร้อม Turbo 5 ที่จะเปิดตัวพร้อมกัน และอาจถูกรีแบรนด์เป็น POCO X8 Pro และ POCO X8 Pro Max ในตลาด Global
Read more »
Toyota Gazoo Racing Thailand ประเดิมสนามแรกที่ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิตToyota Gazoo Racing Thailand ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จต่อเนื่อง 40 ปีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดศึกฤดูกาลความเร็วปี 2026 อย่างร้อนแรงปักธงลงสนามความเรียบ รายการ TSS The Super Series by B-Quik โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าถ้วยแชมป์ 2 รุ่น จากนักแข่งมากประสบการณ์และนักแข่งรุ่นใหม่ของทีม
Read more »