vivo X300 Ultra และ vivo X300 FE: สมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายคอนเสิร์ต

vivo ได้ออกแบบสองรุ่นสมาร์ทโฟนสำหรับถ่ายคอนเสิร์ตอย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีโหมดการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพแสงคอนเสิร์ตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถเก็บภาพพอร์ตเทรตศิลปินระยะไกลได้ชัดเจน โดยมีตัวตนชัดเจนว่าเป็นสมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายคอนเสิร์ต โดยมีกลยุทธ์เจาะกลุ่ม Lifestyle ผ่านการพิสูจน์สดแบบนี้น่าจับตาว่าจะสร้างฐานผู้ใช้กลุ่มใหม่ได้แค่ไหน
ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ ทั้งจัดการแสงสปอตไลต์ที่กระพริบเร็ว โทนสีเวทีที่แปรปรวน และเก็บภาพพอร์ตเทรตศิลปินระยะไกลโดยไม่ให้ฉากหลังกลบหน้า ส่วนPOTATO x PROXIE Special Stage สร้างโมเมนต์ทดสอบในสภาพ Dynamic Lighting ความฉลาดของงานนี้คือ vivo ไม่ได้แค่เชิญคนมาถ่ายรูปในสภาพแสงปกติ แต่เลือกการแสดงที่มีองค์ประกอบท้าทายกล้องสูงสุด ได้แก่ แสงสี Dynamic ที่เปลี่ยนตลอด ระยะห่างระหว่างผู้ชมกับเวทีที่ไม่เท่ากัน และโมเมนต์ที่ต้องเก็บอย่างรวดเร็ว การโคจรมาพบกันของ POTATO และ PROXIE บนเวทีเดียวกันในรูปแบบ Special Collaboration ช่วยสร้างช่วงเวลาที่ผู้ชมอยากถ่ายมากกว่าปกติ จึงเป็นการทดสอบในสภาพใช้งานจริงที่ไม่ได้จัดฉาก vivo วางสองรุ่นนี้ในตลาดไทยด้วยการระบุตัวตนชัดเจนว่าเป็น ‘สมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายคอนเสิร์ต’ ซึ่งต่างจากการแข่งเมกะพิกเซลแบบรอบด้านของคู่แข่ง ในตลาดที่เทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตขนาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้ง กลยุทธ์เจาะกลุ่ม Lifestyle ผ่านการพิสูจน์สดแบบนี้น่าจับตาว่าจะสร้างฐานผู้ใช้กลุ่มใหม่ได้แค่ไหน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vivo X300 Ultra และ vivo X300 FE รวมถึงติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอื่น ๆ จาก vivo ได้ที่เว็บไซต.
ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ ทั้งจัดการแสงสปอตไลต์ที่กระพริบเร็ว โทนสีเวทีที่แปรปรวน และเก็บภาพพอร์ตเทรตศิลปินระยะไกลโดยไม่ให้ฉากหลังกลบหน้า ส่วนPOTATO x PROXIE Special Stage สร้างโมเมนต์ทดสอบในสภาพ Dynamic Lighting ความฉลาดของงานนี้คือ vivo ไม่ได้แค่เชิญคนมาถ่ายรูปในสภาพแสงปกติ แต่เลือกการแสดงที่มีองค์ประกอบท้าทายกล้องสูงสุด ได้แก่ แสงสี Dynamic ที่เปลี่ยนตลอด ระยะห่างระหว่างผู้ชมกับเวทีที่ไม่เท่ากัน และโมเมนต์ที่ต้องเก็บอย่างรวดเร็ว การโคจรมาพบกันของ POTATO และ PROXIE บนเวทีเดียวกันในรูปแบบ Special Collaboration ช่วยสร้างช่วงเวลาที่ผู้ชมอยากถ่ายมากกว่าปกติ จึงเป็นการทดสอบในสภาพใช้งานจริงที่ไม่ได้จัดฉาก vivo วางสองรุ่นนี้ในตลาดไทยด้วยการระบุตัวตนชัดเจนว่าเป็น ‘สมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายคอนเสิร์ต’ ซึ่งต่างจากการแข่งเมกะพิกเซลแบบรอบด้านของคู่แข่ง ในตลาดที่เทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตขนาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้ง กลยุทธ์เจาะกลุ่ม Lifestyle ผ่านการพิสูจน์สดแบบนี้น่าจับตาว่าจะสร้างฐานผู้ใช้กลุ่มใหม่ได้แค่ไหน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vivo X300 Ultra และ vivo X300 FE รวมถึงติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอื่น ๆ จาก vivo ได้ที่เว็บไซต
Vivo X300 Ultra X300 FE Smartphone Concert Photography Dynamic Lighting Special Collaboration Lifestyle Strategy
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