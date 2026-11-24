theAsianparent Awards 2026 ประกาศผู้ชนะโหวตแม่ไทย 500 แบรนด์ชิงชัย
theAsianparent Awards 2026 จัดงานมอบรางวัลที่โรงแรม กราฟ โฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีคุณแม่ 20,000 คนโหวตคัดเลือกสุดยอดแบรนด์และครีเอเตอร์กว่า 500 แบรนด์จาก 90 หมวดสินค้า
theAsianparent Awards 2026 จัดงานประกาศรางวัลครั้งใหญ่เพื่อเชิดชูสุดยอดแบรนด์และครีเอเตอร์ด้านครอบครัว ณ โรงแรม กราฟ โฮเทล (Graph Hotel) กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากคุณแม่ทั่วประเทศกว่า 20, 000 คน ที่ร่วมโหวตออนไลน์เพื่อคัดเลือกแบรนด์โปรดของตนเอง จากคู่แข่งกว่า 500 แบรนด์ ใน 90 หมวดสินค้าที่เข้าชิงรางวัล
เวทีมอบรางวัลแห่งความไว้วางใจจากผู้บริโภค
รางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้สะท้อนถึงเสียงจริงและพลังของความเชื่อมั่นจากคอมมูนิตี้ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มแม่และเด็กอันดับ 1 โดยมีจุดยืนในการเป็น 'เพื่อนคู่คิด' ที่คอยอยู่เคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ในทุกจังหวะของชีวิต โดย theAsianparent ยกระดับบทบาทสู่การเป็น Parenting Ecosystem เต็มรูปแบบที่เชื่อมโยงความต้องการจริงของผู้ปกครองเข้ากับแบรนด์ที่มีคุณภาพAlso readสั่นสะเทือนต่อเนื่องแม่ฮ่องสอน-น่าน จีนเมียนมา 4 ครั้ง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก Ms. Roshni Mahtani Cheung ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม The Parentinc และ คุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ หรือคุณลูกตาล Country Revenue Director ของ theAsianparent Thailand ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณลิซ่า-อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน เพื่อสร้างความตื่นเต้นและสีสันให้กับงานมอบรางวัลในครั้งนี้
คุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ ได้เปิดเผยว่ารางวัล theAsianparent Awards 2026 ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นเครื่องการันตีความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการโหวตสามารถตอบโจทย์และมอบคุณค่าในชีวิตประจำวันให้กับทุกครอบครัวได้อย่างแท้จริง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่างเสียงของผู้ปกครองกับนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
เจาะลึกเทรนด์พฤติกรรมแม่ยุคใหม่และ Social Commerce
นอกจากการมอบรางวัล งานประจำปีนี้ยังอัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้และการเสวนาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล โดยเริ่มจากผลสำรวจเชิงลึก "Digital Mom Survey 2026: Thai Moms, New Priorities 2027" ที่บรรยายโดยคุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ ในหัวข้อ "How Should Brands Respond to Changing Family Needs and the Rise of AI?" เพื่อเจาะลึกกระบวนการตัดสินใจซื้อและบทบาทของปัญญาประดิษฐ์
สำหรับการเสวนาในหัวข้อ "Social Commerce 2027" ได้รับเกียรติจากคุณศิลา พีรวัฑฒึก หรือ "พ่อมด TikTok" มาถอดรหัสกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ โดยชี้ให้เห็นว่าทำไมทุกแบรนด์ในปัจจุบันยังจำเป็นต้องเป็น Content Creator เพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสนามโซเชียลคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นกระแสที่ทุกภาคธุรกิจต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ในส่วนของการพูดคุยเชิงจิตวิทยาการเลี้ยงลูก ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแชร์มุมมองในหัวข้อ "Raising the Next Generation: เมื่อโลกไม่เหมือนเดิม เด็กยุคนี้จึงเติบโตต่างไป" เพื่อช่วยให้พ่อแม่เข้าใจมิติความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสภาพแวดล้อมของเด็กยุคดิจิทัล
สรุปผู้ชนะรางวัล Parents' Choice และ Influencer Awards
รางวัล Parents' Choice Awards จำนวน 45 รางวัล เป็นรางวัลสูงสุดที่ตัดสินจากคะแนนโหวตโดยตรงของคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศ เพื่อการันตีว่าแบรนด์เหล่านั้นเป็นอันดับ 1 ในดวงใจของครอบครัวไทย ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นในระดับ массовый ส่วนรางวัล Most Innovative Awards จำนวน 17 รางวัล มอบแก่แบรนด์ที่โดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
สำหรับรางวัล Proudly Local Awards จำนวน 3 รางวัล เชิดชูแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพสูงและเข้าใจบริบทครอบครัวไทยอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่รางวัล Most Promising Awards จำนวน 4 รางวัล เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น พร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดในอนาคตอันใกล้
ในส่วนของ Influencer Awards จำนวน 10 รางวัล ที่มอบให้แก่ Momfluencer และสุดยอดครีเอเตอร์คุณภาพ ได้แก่ คุณศิลา พีรวัฑฒึก ได้รับรางวัล Storytelling Creator of the Year คุณแม่เอญ่าและน้องเอวารินธร์ ได้รับรางวัล Parenting Creator of the Year และ ผศ.นพ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ ได้รับรางวัล Favorite Pediatrician of the Year
อีกสองรางวัลที่น่าสนใจ ได้แก่ คุณเนย-วรัฐฐา อิมราพร ได้รับรางวัล Empowering Mom Icon of the Year และคุณแพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย ได้รับรางวัล Modern Mom Trendsetter of Year ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทสำคัญของคนกลุ่มนี้ในการเป็นกระบอกเสียงเชิงบวกให้แก่สังคมพ่อแม่บนโลกออนไลน์
ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัล theAsianparent Awards 2026 ทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ th.theasianparent.com โดย theAsianparent มุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ภาคธุรกิจและครีเอเตอร์ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวไทยต่อไป
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