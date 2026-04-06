realme เปิดตัว C100 5G และ C100i: มือถือแบตอึด ทนทานระดับแชมป์ พร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยในราคาหลักพัน

realme สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นด้วย C100 Series เน้นแบตเตอรี่อึดทนทาน มาตรฐานทหาร และฟีเจอร์ AI ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้ง C100 5G และ C100i พร้อมตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย
realme (เรียลมี) แบรนด์ เทคโนโลยี สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เปิดตัว สมาร์ทโฟน รุ่นใหม่สองรุ่นใน C100 Series ได้แก่ realme C100 5G และ realme C100i ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด สมาร์ทโฟน ระดับเริ่มต้น ด้วยสโลแกน “พลังอึด ทนทานระดับแชมป์” สมาร์ทโฟน ทั้งสองรุ่นมอบประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าเกินราคา มาพร้อม แบตเตอรี่ ยักษ์ Titan ความจุ 7000mAh ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้นานถึง 6 ปี พร้อมมาตรฐานความทนทานระดับทหาร และฟีเจอร์ AI ที่พบได้เฉพาะในรุ่นเรือธงเท่านั้น
ผู้ใช้จะได้รับฟีเจอร์เหล่านี้ในราคาหลักพัน โดยเฉพาะ realme C100 5G ที่เน้นประสิทธิภาพและความสามารถของเครือข่าย 5G อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ realme C100i ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการฟีเจอร์ครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น\realme C100 5G โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพระดับท็อปในกลุ่ม Entry-level ผสานพลังแบตเตอรี่ที่ทนทาน และระบบชาร์จที่ล้ำสมัย ไฮไลต์สำคัญคือแบตเตอรี่ 7000mAh ที่รองรับการใช้งานหนักตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแผนที่นำทาง ดูคอนเทนต์ โทรศัพท์ ฟังเพลง หรือแชท สามารถใช้งานรวมกันได้นานกว่า 10 ชั่วโมง ที่น่าทึ่งคือแม้แบตเตอรี่จะเหลือเพียง 1% ก็ยังสามารถรับสายได้นานถึง 34 นาที หรือสแตนด์บายได้อีก 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระบบชาร์จไว 45W ที่ชาร์จเพียง 5 นาที ก็สามารถโทรได้นานถึง 4.4 ชั่วโมง หรือใช้งานแผนที่ได้ 1.5 ชั่วโมง อีกทั้งยังรองรับการชาร์จย้อนกลับ 6.5W เปลี่ยนตัวเครื่องให้เป็นพาวเวอร์แบงก์สำหรับอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ได้ (ความจุสำหรับการชาร์จย้อนกลับอยู่ที่ประมาณ 5,000mAh) ในส่วนของความทนทาน realme C100 5G ผ่านการทดสอบมาตรฐาน MIL-STD-810H และการทดสอบ Micro Drop Test กว่า 14,000 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสามารถทนต่อการตกกระแทกได้ ด้วยโครงสร้าง ArmorShell™ ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยความแข็งแรงพิเศษ เสริมด้วยวัสดุซับแรงกระแทกที่เปรียบเสมือนถุงลมนิรภัย ทำให้ตัวเครื่องทนแรงกดจากบาร์เบลน้ำหนัก 25 กิโลกรัมได้โดยไม่บิดงอ และยังมีความทนทานต่อการบิดงอเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP64 ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะฝนตก หรือบริเวณสระว่ายน้ำ พร้อมเทคโนโลยี Rainwater Smart Touch 2.0 ที่ช่วยให้การสัมผัสหน้าจอลื่นไหล แม้มือเปียก หรือสวมถุงมือ\realme C100 5G มาพร้อมหน้าจอ Ultra Bright 144Hz ความสว่างสูงสุด 900 nits ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่ที่มีแสงจ้า และมีระบบหรี่แสงแบบ DC ช่วยลดการกะพริบของหน้าจอ ถนอมสายตาขณะใช้งานในเวลากลางคืน ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต 5G รุ่น 24E ที่ทำคะแนน AnTuTu ได้สูงกว่า 590,000 คะแนน พร้อม CPU เร็วขึ้น 15% และ GPU ประสิทธิภาพดีขึ้น 25% รองรับการขยาย RAM สูงสุด 24GB และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 256GB นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายความร้อนแบบ VC ขนาด 5,300 ตารางมิลลิเมตร ช่วยลดอุณหภูมิระหว่างเล่นเกมหรือสตรีมวิดีโอได้สูงสุด 2°C เพื่อลดปัญหาเครื่องหน่วงช้า สำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้น realme ยังติดตั้งระบบ Flux Engine พร้อม AI Boost 3.0, StellarFlow และ Extended Use Care ที่ช่วยให้การเปิดแอป เปลี่ยนหน้าจอ หรือเปิดกล้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันแรกที่ใช้งาน ในส่วนของกล้องถ่ายรูป กล้องหลักความละเอียด 50MP มาพร้อม Motion Photo ที่บันทึกทั้งภาพนิ่งและการเคลื่อนไหว รวมถึงโหมดวิดีโอสองมุมมอง ฟีเจอร์ AI ตัดภาพอัจฉริยะ (Smart Image Matting) ช่วยแยกคน สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุออกจากพื้นหลังได้ง่ายๆ ด้วยการกดค้างเพียงครั้งเดียว การออกแบบตัวเครื่องมีความบางเพียง 8.45 มิลลิเมตร ขอบจอโค้งแบบ 2.5D ช่วยให้จับถนัดมือ และใช้เทคโนโลยีการแกะสลักระดับไมครอน สร้างลวดลายดอกไม้บนฝาหลังเครื่อง มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Blooming Purple และ Sprouting Green ในส่วนของ realme C100i มาพร้อมแบตเตอรี่ 7000mAh ชาร์จเร็ว 15W และชาร์จย้อนกลับ 6W รวมถึงมาตรฐานกันกระแทก MIL-STD 810H โครงสร้าง ArmorShell Protection กันน้ำกันฝุ่น IP64 รองรับ Wet Hand Touch 2.0 และ RAM ไดนามิกสูงสุด 18GB และความจุสูงสุด 256GB รับประกันความลื่นไหลนาน 48 เดือน บน realme UI และ Android 16\realme C100 5G วางจำหน่ายในรุ่นความจุ 4GB+128GB ราคา 6,999 บาท และรุ่น 6GB+128GB ราคา 7,499 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Blooming Purple และ Sprouting Green พร้อมรับฟรี realme Crossbody Bag มูลค่า 699 บาท (ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด) และสามารถซื้อพร้อมแพ็กเกจผู้ให้บริการเครือข่าย True, dtac และ AIS ในราคาสุดคุ้ม โดยรุ่น 4GB+128GB ราคาเริ่มต้น 3,699 บาท และรุ่น 6GB+128GB ราคาเริ่มต้น 4,199 บา
Realme C100 5G C100i มือถือ แบตเตอรี่ 5G สมาร์ทโฟน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
