ppedubunchin Sao Kaew Fiang info news Thai

peppar. info from Thai.
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลี้ยงไปทั่ว เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ "ฝ้าย" อดีตนักจิตบำบัดที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน "วิชาความสุข" ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายเหมือนที่คิด วัยรุ่น (Youth) จาก The Darkest Romance การมีชีวิตและเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน ทุก ๆ ปี ยิ่งเติบโตขึ้น ชีวิตก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพลงนี้ได้บอกเล่าช่วงชีวิตที่ยาก ในช่วงวัย 28 ปี ซึ่งผ่านมาได้แล้วจนถึงวันนี้ มา เพลงสุดมันจาก The Darkest Romance ที่เล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่มักเข้ามในชีวิตเราเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนห้ามไม่ได้ ถ้ามันจะมา มันก็จะมา ปรัศนี จาก The Darkest Romance เพลงที่อยากพูดถึงความซับซ้อนของมนุษย์ เวลาคิดถึงเรื่องซับซ้อนของคน มันก็มีหลายรูปแบบ หนึ่งในความซับซ้อนของมนุษย์อย่างหนึ่ง ก็คือ ความสัมพันธ์ ทำไมไม่เป็นฉัน (Why,Why,Why?!
) The Darkest Romance และ นนน กรภัทร์ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และ นนน ก็ได้สนใจทำเพลงร่วมกันกับทางวง จึงได้เกิดเป็นเพลงทำไมไม่เป็นฉัน เพลงนี้ ก่อน จาก The Darkest Romance โดยในเวอร์ชันพิเศษสำหรับนักผจญเพลง FREE PLAY ได้เชิญนักไวโอลินฝีมือดีอย่าง IamLast ที่ได้หยิบเอาเพลง ก่อน ไปโคเวอร์ โดยเพลงก่อน เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงช่วงเวลาที่คนเราต้องเผชิญเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง Sunshine เพลงแรกของ JACKIE ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นเพลงที่เล่าถึงการพบเจอใครสักคน โดย Sunshine เล่าถึงการได้พบเจอกับคนรัก แฟน ๆ หรือคนที่คอยซัพพอร์ต ซึ่งตัว JACKIE เอง ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง เพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด อย่าลืมใจร้าย เป็นเพลงใหม่ของ JACKIE ที่กำลังจะปล่อยและเล่นสดเป็นครั้งแรกในรายการนักผจญเพลง FREE PLAY เพลงที่ถ่ายทอดความโกรธ น้อยใจ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเธอไม่ไปใจร้ายใส่คนอื่นบ้าง JACKIE เป็นคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรมาก ๆ เพราะเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนอื่น หลายครั้งภายใต้คำว่า "ไม่เป็นไร" นั้น มักจะมีอะไรซ่อนอยู่ JACKIE จึงอยากมอบเพลง "ไม่เป็นไรจริง ๆ" ให้กับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจนั้น เป็นอะไรอย่างมากเลย พบกับประเด็น...
กกล. บูรพา ติดกล้องไลฟ์ 24 ชม. ยันปิดชายแดนอรัญฯ สระแก้ว...
สำรวจเส้นทางเข้า - ออก จุดพบศพ "น้ององุ่น" แสงตัดสินใจบอกพ่อเรื่องเป็นมะเร็ง เดชาจึงยอมเปิดใจและมอบเงินออมของแม่ให้แสงนำไปส่งเสริมให้ขิม เรียนร้องเพลงตามที่ลูกต้องการ ด้านเข่งขอตามไปใช้ชีวิตชาวสวนกับปู่จนได้พบร่องรอยความฝันของแสงที่ถูกทําลายเมื่อสามสิบปีก่อน สรpengetahuan ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาแก่ไหน" สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
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